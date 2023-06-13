«Многие не дождались»: фермер из Волгоградской области потратил 1,5 миллиона на голубую мечту селян

Фермер из Руднянского района Волгоградской области Александр Кильдяшев потратил свои собственные средства на внутрипоселковый газопровод, сделав таким образом подарок односельчанам. Об этом ИА «Высота 102» сообщало в минувшие выходные. Сегодня, 13 июня, корреспондентам информагентства удалось пообщаться с Александром Константиновичем, который, как выяснилось, не считает, что он совершил какой-то значимый поступок. Более того, уверен меценат, сообщать об этом всему миру необязательно.

– Ну зачем про это говорить? Ничего особенного я не сделал. Не я же газ веду в село, просто я оказал содействие в строительстве внутрипоселкового газопровода, – заявил Александр Константинович корреспонденту V102.RU.

– Газ в наше село должны были провести еще в 90-е годы, – все же согласился побеседовать Александр Кильдяшев. – Вот с той поры люди и ждут. Многие, конечно, уже и не дождутся, хотя готовились к этому событию давно, некоторые и газовые котлы купили. А теперь что, в селе остались около 60 жителей, среди них немало пожилых людей. Устали люди печки дровами топить, как в прошлом веке.

Газ в Старый Кондаль ведут из села Громки. Расстояние между этими селами – километра три.

– Спасибо в первую очередь газовикам, губернатору, это они утверждают программу газификации, так что я только немного помог, - говорит фермер. – Потратил на это не бог весть какие деньги – около полутора миллионов рублей. Но основные расходы, конечно, на газовиках лежат. Обещают к сентябрю газ сделать. Все надеются, что так оно и будет.

Александр Константинович, который занимается выращиванием злаковых культур, сам живет в Старом Кондале. И считает, что это одно из самых старинных сел Волгоградской области должно получить новый импульс на развитие с приходом голубого топлива.

– Наше село, Старый Кондаль, одно из самых старинных – оно было основано поселенцами из Пензенской губернии еще в конце 17-ого века. Сюда прибыли несколько семей для охраны южных рубежей. И назвали его так же, как и свое в Пензенской губернии. У нас даже гербы одинаковые с тем населенным пунктом, на котором конь изображен. А название Старого Кондоля расшифровывается как Конная Даль, – выдал короткую историческую справку о своем селе Александр Константинович.

– Я очень надеюсь, что, если в наше село придет газ, люди перестанут отсюда уезжать, – надеется фермер. – У нас, слава Богу, и дети в селе есть, тринадцать человек. ФАП работал, пока фельдшер на пенсию не ушла. Есть сельский дом культуры. Не хочется верить, что жизнь в нашем селе заканчивается. У нас тут такие места замечательные – речка, лес, а люди какие. Приезжайте к нам обязательно, когда газ к нам придет.