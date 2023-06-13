Общество

«Многие не дождались»: фермер из Волгоградской области потратил 1,5 миллиона на голубую мечту селян

Общество 13.06.2023 16:27
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13.06.2023 16:27


Фермер из Руднянского района Волгоградской области Александр Кильдяшев потратил свои собственные средства на внутрипоселковый газопровод, сделав таким образом подарок односельчанам. Об этом ИА «Высота 102» сообщало в минувшие выходные. Сегодня, 13 июня, корреспондентам информагентства удалось пообщаться с Александром Константиновичем, который, как выяснилось, не считает, что он совершил какой-то значимый поступок. Более того, уверен меценат, сообщать об этом всему миру необязательно. 

– Ну зачем про это говорить? Ничего особенного я не сделал. Не я же газ веду в село, просто я оказал содействие в строительстве внутрипоселкового газопровода, – заявил Александр Константинович корреспонденту V102.RU.

– Газ в наше село должны были провести еще в 90-е годы, – все же согласился побеседовать Александр Кильдяшев. – Вот с той поры люди и ждут. Многие, конечно, уже и не дождутся, хотя готовились к этому событию давно, некоторые и газовые котлы купили. А теперь что, в селе остались около 60 жителей, среди них немало пожилых людей. Устали люди печки дровами топить, как в прошлом веке. 

Газ в Старый Кондаль ведут из села Громки. Расстояние между этими селами – километра три. 

 Спасибо в первую очередь газовикам, губернатору, это они утверждают программу газификации, так что я только немного помог, - говорит фермер. – Потратил на это не бог весть какие деньги – около полутора миллионов рублей. Но основные расходы, конечно, на газовиках лежат. Обещают к сентябрю газ сделать. Все надеются, что так оно и будет. 

Александр Константинович, который занимается выращиванием злаковых культур, сам живет в Старом Кондале. И считает, что это одно из самых старинных сел Волгоградской области должно получить новый импульс на развитие с приходом голубого топлива. 

 Наше село, Старый Кондаль, одно из самых старинных – оно было основано поселенцами из Пензенской губернии еще в конце 17-ого века. Сюда прибыли несколько семей для охраны южных рубежей. И назвали его так же, как и свое в Пензенской губернии. У нас даже гербы одинаковые с тем населенным пунктом, на котором конь изображен. А название Старого Кондоля расшифровывается как Конная Даль, – выдал короткую историческую справку о своем селе Александр Константинович. 

 Я очень надеюсь, что, если в наше село придет газ, люди перестанут отсюда уезжать, – надеется фермер. – У нас, слава Богу, и дети в селе есть, тринадцать человек. ФАП работал, пока фельдшер на пенсию не ушла. Есть сельский дом культуры. Не хочется верить, что жизнь в нашем селе заканчивается. У нас тут такие места замечательные – речка, лес, а люди какие. Приезжайте к нам обязательно, когда газ к нам придет. 

Фото: газета «Трибуна», Руднянский район 

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