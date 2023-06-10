Фермер из Волгоградской области на свои деньги построил газопровод для односельчан

Фото сайта администрации Руднянского района
Общество 10.06.2023 18:23
0
10.06.2023 18:23
Фото сайта администрации Руднянского района
Фермер из Руднянского района Волгоградской области Александр Кильдяшев на собственные средства построил внутрипоселковый газопровод в селе Старый Кондаль, в котором газоснабжение полностью отсутствовало. Как рассказали V102.RU в администрации района, теперь у жителей сельской глубинки появилась возможность воплотить свою давнюю мечту в жизнь – отапливать свои домовладения природным газом.
Чиновники выразили сельхозпроизводителю благодарность за его вклад в развитие Руднянского муниципального района.
В какую сумму обошелся газопровод фермеру, в администрации района не конкретизировали. Однако, как следует из открытых источников, это стоит не менее нескольких десятков миллионов рублей.Александр Константинович Кильдяшев вот уже более 20 лет занимается выращиванием зерновых культур. Его хозяйство расположено в селе Старый Кондоль. По последним данным, население Старого Кондаля составляет менее 100 человек. Голубым топливом здесь согреют около 40 домов, а также сельский дом культуры и ФАП.
Фото сайта администрации Руднянского района
В Волгограде заработал закрытый на 2 месяца железнодорожный переезд10.06.2023 17:15
Общество 10.06.2023 17:15
Под Волгоградом открыли пляжный сезон пенным пати10.06.2023 15:56
Общество 10.06.2023 15:56
«Это не рай»: село под Волгоградом изнывает без воды10.06.2023 12:26
Общество 10.06.2023 12:26
В станице Волгоградской области похоронили погибшего под Артемовском Дмитрия Ткачева10.06.2023 11:03
Общество 10.06.2023 11:03
В День России в Волгограде оживут скульптуры исторических персонажей10.06.2023 10:40
Общество 10.06.2023 10:40
Сбитую электросамокатом 3-летнюю девочку госпитализировали в больницу №710.06.2023 10:19
Общество 10.06.2023 10:19
В парке Волгограда в День России развернут 100-метровый флаг10.06.2023 10:05
Общество 10.06.2023 10:05
Под Волгоградом клубника подешевела до 180 рублей10.06.2023 08:50
Общество 10.06.2023 08:50
Раненным на СВО волгоградцам привезли 185 кг клубники09.06.2023 21:40
Общество 09.06.2023 21:40
Пострадавшие от наводнения жители Калача-на-Дону озадачили вопросами районные власти09.06.2023 21:07
Общество 09.06.2023 21:07
В центре Волгограда на ул. 7-й Гвардейской бригады прут сорняки и сохнет «Сад памяти»09.06.2023 20:18
Общество 09.06.2023 20:18
В Волгограде с ул. Енотаевсокй за день вывезли 80 кубометров мусора09.06.2023 19:51
Общество 09.06.2023 19:51
Под Волгоградом чиновников отправили на страшную дорогу к хутору09.06.2023 19:41
Общество 09.06.2023 19:41
Транспорт в Волгограде 12 июня переведут на спецрежим09.06.2023 18:29
Общество 09.06.2023 18:29
«Скачка цен не предвидится»: волгоградские фермеры оценили перспективы клубничного сезона09.06.2023 17:13
Общество 09.06.2023 17:13