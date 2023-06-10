Фермер из Волгоградской области на свои деньги построил газопровод для односельчан





Фермер из Руднянского района Волгоградской области Александр Кильдяшев на собственные средства построил внутрипоселковый газопровод в селе Старый Кондаль, в котором газоснабжение полностью отсутствовало. Как рассказали V102.RU в администрации района, теперь у жителей сельской глубинки появилась возможность воплотить свою давнюю мечту в жизнь – отапливать свои домовладения природным газом. Фермер из Руднянского района Волгоградской области Александр Кильдяшев на собственные средства построил внутрипоселковый газопровод в селе Старый Кондаль, в котором газоснабжение полностью отсутствовало. Как рассказали V102.RU в администрации района, теперь у жителей сельской глубинки появилась возможность воплотить свою давнюю мечту в жизнь – отапливать свои домовладения природным газом.

Чиновники выразили сельхозпроизводителю благодарность за его вклад в развитие Руднянского муниципального района. Чиновники выразили сельхозпроизводителю благодарность за его вклад в развитие Руднянского муниципального района.

В какую сумму обошелся газопровод фермеру, в администрации района не конкретизировали. Однако, как следует из открытых источников, это стоит не менее нескольких десятков миллионов рублей.

В какую сумму обошелся газопровод фермеру, в администрации района не конкретизировали. Однако, как следует из открытых источников, это стоит не менее нескольких десятков миллионов рублей.

Александр Константинович Кильдяшев вот уже более 20 лет занимается выращиванием зерновых культур. Его хозяйство расположено в селе Старый Кондоль. По последним данным, население Старого Кондаля составляет менее 100 человек. Голубым топливом здесь согреют около 40 домов, а также сельский дом культуры и ФАП.