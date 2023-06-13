В Дубовском районе Волгоградской области в результате ДТП утром 13 июня пострадал 20-летний юноша. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 05-42 ч. на 562-м километре федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград».

По предварительным данным полиции, Peugeot Boxer, осуществляющий специализированные перевозки животных, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Камышина, нарушил дистанцию и столкнулся с «Газелью» под управлением 28-летнего водителя. В результате обе машины слетели с трассы и перевернулись.





Травмы получил 20-летний пассажир спецфургона. Его госпитализировали в больницу Камышина. Известно, что оба транспортных средства пересекали регион транзитом.

При этом, как стало известно V102.RU, в фургоне в момент ДТП находились животные – лошади и собаки. Кони в состоянии стресса выбрались из поврежденного фургона и умчались с места аварии. Собаки в переносках остались на месте.