Общество

«Управляющие компании с долгами и уголовным оттенком»: названия меняются, управленцы остаются

Общество 13.06.2023 07:46
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13.06.2023 07:46


Как рассказали V102.RU волгоградцы, проживающие в доме №11 по ул. Титова, несколько лет назад управлять их домом стало ООО «Созвездие». Каково же было их удивление, когда неожиданно для себя они оказались под началом совсем другой, но «очень близкой» УК.

- Раньше у нас была УК «Жилье-46», - вспоминают жильцы. – Потом – «Тандем», после которого «Созвездие» появилось. То собрание мы хорошо помним, это было лет семь назад, тогда, действительно, люди проголосовали за новую УК в надежде, что, наконец, новый хозяин будет хорошо делать свою работу. 

Однако годы, проведенные с «Созвездием», разочаровали жильцов.

- Хорошим было то, что аварийная служба работала круглосуточно, можно было в любое время позвонить, - рассказывают горожане. – А так проблемы были, наверное, как у всех – тарифы высокие и за общедомовые нужды начислялись большие суммы. 


Волгоградцы, проживающие в третьем подъезде дома, так и не могли вспомнить, когда УК «Созвездие» проводила последний раз общее собрание жильцов. А новость о том, что «Созвездие» неожиданно сменилось на «Расцвет», и вовсе оказалась открытием для некоторых собственников. 

- Где-то год назад я пришла в офис компании по своим делам и вдруг увидела, что там сменилась вывеска, - рассказывает пенсионерка с третьего этажа, попросившая не называть ее имени. – Я удивилась – директор была все та же, Татьяна Синявская, и слесари, которые уже много лет здесь работают. 

Ранее некоторые жители других домов - №№42 и 44 по ул. Еременко также были крайне удивлены, когда узнали, что они вдруг оказались в УК «Расцвет». 

Тем временем между УК «Созвездие» и УК «Расцвет» немало тесных связей. В этих двух управляющих компаниях один директор – Татьяна Синявская, которая в марте 2022 года приговором Краснооктябрьского районного суда была привлечена к уголовной ответственности по статьям 177 и 315 УК РФ. Татьяна Синявская, будучи в должности руководителя УК «Созвездие» противозаконно обеспечивала перевод поступающих от населения денежных средств на счет управляющей компании «Расцвет». 


Следует отметить, что единственным владельцем УК «Расцвет» является все та же Татьяна Синявская с января 2019 года. Впоследствии, в 2021 году УК «Созвездие» была признана банкротом и действия по перечислению денежных средств в пользу УК «Расцвет» в сумме порядка 1,7 млн руб. были признаны арбитражным судом незаконными. Теперь УК «Расцвет» должна будет вернуть эту сумму УК «Созвездие». 

Помимо судов с кредиторами, которых у УК «Созвездие» накопилось на сумму около 15 млн руб. («Концессии водоснабжения», «Ситиматик-Волгоград», «Волгоградэнергосбыт», налоговая и другие), споры возникали и между собственниками данной управляющей компании.

Так, Татьяна Синявская совместно с Иреной Сушковой являлась соучредителем ООО «УК «Созвездие», которое было создано в 2009 году. Синявская стала соучредителем компании в 2014 году и заодно – гендиректором. Результатом деятельности Татьяны Синявской на посту генерального директора, стало обращение Ирены Сушковой в полицию с обвинениями в адрес Синявской. Чем в итоге закончилась проверка правоохранительных органов, к сожалению, неизвестно, но редакция располагает информацией о том, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено прокуратурой и материал направлен для проведения дополнительной проверки снова в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Волгограду. 

Между «партнерами» были и другие споры, например, о непредоставлении документов. Тогда суд обязал Татьяну Синявскую предоставить доступ аудиторам к финансовым документам УК «Созвездие». 


Новая управляющая компания «расцвела» еще в 2019 году, а Синявская правит там уже единолично – она является и директором, и бенефициаром компании. Кроме того, выяснилось, что несколько лет назад эта женщина руководила и другой управляющей компанией – «Оризон», которая также стала банкротом еще в далеком 2011 году. Правда, тогда она фигурировала в качестве директора под другой фамилией – Турчанинова. 

Управляющая компания «Расцвет» под руководством той же Синявской продолжает накапливать долги перед ресурсниками. Задолженность на данный момент составляет уже около 1 миллиона рублей перед «Ситиматик-Волгоград» и «Концессии водоснабжения». 

В администрации Волгограда V102.RU подтвердили, что жители жаловались на управляющие компании, которыми руководит Татьяна Синявская. 

В муниципальную жилищную инспекцию в 2022 году поступали обращения собственников по ул. им. Еременко, 42, касающиеся вопросов начисления платы УК «Расцвет» за жилищно-коммунальные услуги. В рамках отведенных действующим законодательством полномочий муниципальной жилищной инспекцией была проведена документарная проверка в отношении УК «Расцвет», в которой выявлены нарушения в начислении платы, а УК выдано предписание о необходимости произвести жителям перерасчет. 

- При этом представители УК «Созвездие» проигнорировали запрос муниципальной жилищной инспекции о предоставлении данных для проведения документарной проверки, в результате в отношении УК составлен протокол об административном правонарушении за непредставление сведений, - говорится в ответе на редакционный запрос. 

- В отношении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах №№ 42, 44 по ул. М. Еременко и № 9 по ул. Библиотечная по вопросу смены управляющей организации ООО УК «Созвездие» на ООО «Расцвет» Инспекцией в 2020 году проведены проверки, по двум из которых установлены признаки фальсификации документов общего собрания. Указанная информация была направлена в органы полиции для принятия процессуального решения, - также  констатируют в администрации.

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