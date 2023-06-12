Под Волгоградом за смерть ребенка от угарного газа осудили его мать









Виновной в смерти 2-летнего сына от угарного газа в Волгоградской области признана его 38-летняя мать, передает V102.RU. Как сообщили во Фроловском городском суде, за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Судом установлено, что жительница города Фролово проживала с сыном в частном доме с неисправной дымоходной системой газовой печи. Женщина, зная о данных неисправностях, с 2020 года мер к их устранению не предприняла.

Трагедия произошла в феврале текущего года. В процессе работы газовой горелки произошел выброс через повреждения дымоходной части печи окиси углерода в помещение жилых комнат домовладения, что повлекло смерть ребенка. Согласно заключению эксперта, малыш скончался от отравления окисью углерода. Подсудимая полностью признала свою вину. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.



