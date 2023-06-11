Общество

Экс-депутат с британским «следом» Илья Кошкарев покинул Волгоград

Общество 11.06.2023 18:09
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11.06.2023 18:09


Бывший депутат Волгоградской областной думы Илья Кошкарев, досрочно сложивший с себя полномочия, с его слов, по «состоянию здоровья», покинул Волгоград. Как ранее сообщал V102.RU собственный источник, Кошкарев, возглавлявший в региональном заксобрании комитет по бюджетной и налоговой политике, нарушил антикоррупционный запрет и приобрел акции иностранного банка Goldman Sachs Bank на сумму в 10,5 миллиона рублей.

Теперь уже бывшего парламентария сегодня, 11 июня, перед исчезновением заметили на главной высоте России — Мамаевом кургане, где был дан старт волгоградскому этапу автопробега «Дорогами Победы». Уточняется, что в патриотической акции приняла участие делегация областной думы. 

— Инициатива проведения автопробега, посвященного героям Великой Отечественной войны и направленного на поддержку специальной военной операции, принадлежит законодательному собранию Санкт-Петербурга, — сообщается на официальном ресурсе Волгоградской облдумы. 

Известно что первая группа участников акции «Дорогами Победы» выехала из Северной столицы 8 июня. Две автоколонны с делегациями из Санкт-Петербурга и Волгограда встретятся 13 июня в Севастополе, где примут участие в торжественных мероприятиях в связи с 240-летием города.


Перед отправкой из Волгограда участники акции возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы, к могиле командующего 62-й армией Маршала Советского Союза Василия Чуйкова и Малой братской могиле на Мамаевом кургане. Был среди членов делегации и Илья Кошкарев, который также, как и все отдал дань памяти павшим воинам, а после сфотографировался с флагом региона в руках напротив скульптуры «Родина-мать зовет!». 

Сообщается, что депутатам областного заксобрания придется преодолеть 2500 тысячи километров по маршруту Волгоград — Краснодар — Севастополь — Ростов-на-Дону — Волгоград.

— Парламентарии посетят места, связанные с Великой Отечественной войной, и вместе с коллегами из законодательных собраний других субъектов РФ примут участие в памятных мероприятиях, — пояснили информагентству в пресс-службе Волгоградской облдумы. 

Ранее журналисты ИА «Высота 102» сообщали, что депутат Илья Кошкарев отказался от мандата из-за акций британского банка. Экс-парламентарий запомнился волгоградцам своими многомиллионными доходами и «робинзонадой» на острове Фиджи. 

Фото: Волгоградская областная дума / архив ИА «Высота 102» 

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