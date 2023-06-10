Бастрыкин заступился за дитя войны из Волгоградской области

Также Александр Бастрыкин поручил разъяснить пострадавшей стороне право обжаловать решения прокурора, доложить о принятых мерах в центральный аппарат и поставить ситуацию на контроль.
Глава СК РФ таким образом отреагировал на повторное обращение 87-летней Надежды Георгиевны Агарковой, дитя войны, инвалида, ветерана труда.
- После моего обращения по вашему поручению в Волжском отделе Следственного Комитета было возбуждено дело, но после дело было отменено прокуратурой и все снова закончилось волокитой, которая уже происходит больше месяца. Я обращалась за помощью к вам, потому что у меня произошла беда, было похищено мое имущество мошенническим путём. Общий ущерб моей семье от мошеннических действий составил более 800 тысяч рублей. Сначала была волокита в полиции, а теперь волокита продолжается в Волжском следственном отделе следственного комитета. Виновное лицо до сих пор не привлечено к уголовной ответственности и даже не допрошены свидетели. На этот раз волжская прокуратура, отменив возбуждение дела, фактически стала на сторону мошенников, - пожаловалась пенсионерка.
- Великая отечественная война была 4 года, а сейчас я вынуждена уже 5 лет добиваться справедливости и обхаживать пороги правоохранителей. Мне 87 лет, времени и здоровья у меня уже нет, - констатировала женщина.
По сведениям информагентства, волжанка просит расследовать дело о хищении сервиза, в котором она подозревает родственницу.