Бастрыкин заступился за дитя войны из Волгоградской области





Глава СК РФ поручил подчиненным обжаловать вплоть до генпрокурора РФ отказ надзорных органов в возбуждении уголовного дела по заявлению пенсионерки из Волжского, которая считает, что стала жертвой мошенницы. Глава СК РФ поручил подчиненным обжаловать вплоть до генпрокурора РФ отказ надзорных органов в возбуждении уголовного дела по заявлению пенсионерки из Волжского, которая считает, что стала жертвой мошенницы.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на СК РФ, следственными органами СУ СК России по Волгоградской области расследовалось уголовное дело о мошенничестве по ст. 159 УК РФ. Однако надзорными органами было отменено постановление о возбуждении этого уголовного дела. Данное решение обжаловалось следствием.Также Александр Бастрыкин поручил разъяснить пострадавшей стороне право обжаловать решения прокурора, доложить о принятых мерах в центральный аппарат и поставить ситуацию на контроль.Глава СК РФ таким образом отреагировал на повторное обращение 87-летней Надежды Георгиевны Агарковой, дитя войны, инвалида, ветерана труда.- После моего обращения по вашему поручению в Волжском отделе Следственного Комитета было возбуждено дело, но после дело было отменено прокуратурой и все снова закончилось волокитой, которая уже происходит больше месяца. Я обращалась за помощью к вам, потому что у меня произошла беда, было похищено мое имущество мошенническим путём. Общий ущерб моей семье от мошеннических действий составил более 800 тысяч рублей. Сначала была волокита в полиции, а теперь волокита продолжается в Волжском следственном отделе следственного комитета. Виновное лицо до сих пор не привлечено к уголовной ответственности и даже не допрошены свидетели. На этот раз волжская прокуратура, отменив возбуждение дела, фактически стала на сторону мошенников, - пожаловалась пенсионерка.- Великая отечественная война была 4 года, а сейчас я вынуждена уже 5 лет добиваться справедливости и обхаживать пороги правоохранителей. Мне 87 лет, времени и здоровья у меня уже нет, - констатировала женщина.По сведениям информагентства, волжанка просит расследовать дело о хищении сервиза, в котором она подозревает родственницу.