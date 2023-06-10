Общество

В парке Волгограда в День России развернут 100-метровый флаг

Общество 10.06.2023 10:05
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10.06.2023 10:05


В день России в Волгограде основные торжества пройдут в ЦПКиО. Как сообщили V102.RU в комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области, старт празднованию в 11.00 даст патриотический флэшмоб – студенты, активисты партий и общественных организаций, волонтеры и представители различных народов многонационального Волгоградского региона пронесут 100-метровое полотнище российского флага по нижней аллее парка до сцены.
Сразу после патриотической акции начнется праздничный концерт, участниками которого станут как профессиональные, так и самодеятельные национальные коллективы. На главной праздничной сцене ЦПКиО зрители увидят выступления танцевальных и песенных творческих ансамблей региона, которые сохраняют традиции и культуру не только своего этноса, но и других национальностей. В программе концерта – композиции государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля», народно-образцового ансамбля «Саирме», творческих коллективов «Лазоревый цветок» и «Виста», вокальных групп «СМС» и «Муз-Академия», сольные выступления Тимура Ромазанова, Анастасии и Дмитрия Дмитриенко.
Волгоградцам, которые присоединятся к празднованию, раздадут ленты-триколоры и флажки России.
В прошлом году, напомним, торжества по случаю Дня России проходили в Волгограде около музея "Россия - моя история". Длина полотнища российского флага, которую пронесли волгоградцы, составляла 60 метров.
Фото из архива V102.RU

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