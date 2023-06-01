Общество

Медик психбольницы Игорь Лункин из Волгоградской области погиб на СВО

Общество 01.06.2023 16:13
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01.06.2023 16:13


В селе Рыбинка похоронили убитого  на СВО мобилизованного Игоря Лункина. Как сообщили V102.RU в администрации Ольховского района Волгоградской области, он погиб 2 мая в ходе боевой спецоперации. 
Игорь Лункин родился в селе Кураково Тульской области, а школьные годы провел в селе Рыбинка. 
– Был очень активным, занимался спортом, туризмом, баскетболом. Затем получил профессию фельдшера в Камышинском медицинском училище, – рассказали в районной администрации.
Игорь Лункин отслужил срочную службу в войсках ВДВ. В 2022 году был призван в ряды Российской армии по частичной мобилизации.
Он вырос в дружной, крепкой, многодетной семье. Был женат, имеет двоих детей.
Родственники, друзья, учителя вспоминают Игоря как очень спокойного, доброжелательного, трудолюбивого, отзывчивого, честного и справедливого человека, на которого всегда можно было положиться. Был надежным, заботливым и любящим сыном, поддержкой для своих родителей, говорят его земляки. 
- Игорь остался верен своему воинскому долгу, чести. Он защищал нашу страну. Он достоин памяти дедов, которые защищали нашу землю, - говорится в некрологе.
Похоронили Игоря Лункина на сельском кладбище в Рыбинке. В этом селе живут его мама и братья. 
Как рассказали V102.RU земляки, Игорь Лункин до мобилизации работал в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. 
Фото администрации Ольховского района VK.com

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