В Волгоградской области сегодня, 26 мая, провожают в последний путь погибшего в спецоперации Андрея Буцких. Как сообщает V102.RU, военного похоронят в Камышине.

— Погиб мой Андрюшка, — написала в соцсетях вдова военнослужащего. — 15 мая его не стало.

В администрации Камышина сообщили, что «Андрей Владимирович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг».

Известно, что церемония отпевания пройдет сегодня в Никольском кафедральном соборе Камышина. Нашему мобилизованному земляку было всего 36 лет. Срочную службу он проходил в инженерных войсках в одной из частей в Московской области. У погибшего остались супруга и двое детей.

Фото и коллаж: личный архив семьи / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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