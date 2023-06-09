Андрей Бочаров вручил волгоградцам госнаграды: рассказываем, кто удостоен

В Волгограде сегодня, 9 июня, губернатор Волгоградской области вручил государственные награды жителям и трудовым коллективам. По информации пресс-службы администрации региона, торжественная церемония прошла накануне Дня России в зале Воинской и Трудовой Славы.

Обращаясь к волгоградцам, достижения которых были отмечены на самом высоком государственном уровне, Андрей Бочаров отметил, что всех награжденных отличает прежде всего преданность выбранному делу, и поздравил собравшихся с предстоящим праздником:

– Каждый день своим трудом вы и ваши товарищи создаете современную историю Волгоградской области и всей нашей страны. Продолжаете славную историю нашего государства. Для меня сегодня большая честь от имени Президента России, от имени жителей вручить вам высокие государственные награды РФ и награды Волгоградской области. И, конечно, поздравить вас, ваши трудовые коллективы, родных и близких вам людей, а также всех жителей региона с наступающим праздником: с Днем России!

Среди награжденных сегодня:

трудовой коллектив «ЖБИ-6»;

главный врач Среднеахтубинской ЦРБ Лидия Наумова;

главный врач детской больницы № 1 Анжела Рогова;

директор Калачевского психоневрологического интерната Эфенди Абдукамалов;

замдиректора АНО социального обслуживания «Опора» Ирина Ануфриева;

психолог Тракторозаводского центра социального обслуживания населения Альбина Данилова;

социальный педагог Волжского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Алексей Тищенко;

солистка волгоградской филармонии Наталья Долгалева;

глава крестьянского хозяйства Валерий Клупов;

гендиректор АО «Агрофирма «Пионер» Михаил Клюшников;

контролер АО «Производственный комплекс «Ахтуба» Ольга Ковалева;

отличник физической культуры и спорта, председатель «Совет ветеранов спорта Волгоградской области» Василий Андрущенко;

председатель ТИК по Иловлинскому району Николай Палагушкин.

Участники торжественной церемонии, в свою очередь, поблагодарили губернатора и команду региона за совместную плодотворную работу и поддержку инициатив, направленных на повышение качества жизни не только в городах, но и в сельских поселениях.