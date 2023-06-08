Телеком

Пользователи мобильного интернета отметили рост скорости, не замеряя ее

Телеком 08.06.2023 16:11
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08.06.2023 16:11


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Больше половины опрошенных клиентов билайна отметили рост скорости мобильного интернета и увеличение надежности доступа. При этом 8 из 10 сказали, что скорость интернета они не измеряли. О причинах этого в своей колонке рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, ознакомившись с результатами исследования:
Люди больше пользуются услугами связи, передают видео и фотографии, слушают музыку, но не обращают внимание на точное значение скорости мобильного интернета. Фактически для клиентов качество связи означает, как работают те приложения, что у них есть.  И больше половины опрошенных абонентов подтверждают, что им хватает скорости в разных ситуациях использования мобильного интернета. Главное, что нет затыка в объеме потребления, он растет, и при этом люди считают, что скорость им неважна.
При этом скорость, по мнению эксперта, остается важным параметром, который необходим для оценки развития сети. Что касается непосредственно использования различных сервисов на смартфоне, то, по мнению аналитика, клиенты измеряют скорость в тех ситуациях, когда сталкиваются с проблемами.
У меня потребность в этом знании возникает, как правило, только в одном случае — если интернет не работает, и я хочу определить проблему, — отмечает аналитик.
Таким образом, отсутствие интереса к измерению скоростей может свидетельствовать о том, что клиентам важно не значение скоростей, а возможность пользоваться смартфоном комфортно, без зависания сервисов.
Для этого билайн последние несколько лет активно развивает сеть по всей стране. В результате масштабной стройки с 2018 по 2021 год сеть 4G выросла почти в 3 раза, в 2022 году оператор дополнительно увеличил пропускную способность сети 4G после перераспределения частот. В результате модернизации сети скорость билайна выросла на 30%. Надежность мобильного интернета выросла в 2 раза, и клиенты могут использовать его в разных местах: в дороге, за городом, на прогулке, в общественных местах.

Исследование проведено аналитиками билайна среди 1472 абонентов по всей России по итогам 2022 года, даты проведения: ноябрь 2022 года – январь 2023 года, метод – телефонный опрос. С материалами исследования можно ознакомиться здесь.
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