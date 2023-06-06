Происшествия 06.06.2023 16:18
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06.06.2023 16:18
В хуторе Попки Котовского района Волгоградской области волк загрыз тринадцать овец и ягнят. Как рассказали V102.RU местные жители, зверь пробрался в овчарню фермера на окраине населенного пункта и учинил кровавую расправу над домашними животными. Тем овечкам, кого хищник не смог унести с собой, он распорол животы и перегрыз горло. Фермеру Магамеду Беку осталось лишь подсчитать нанесенные визитом незваного гостя убытки.
Между тем, как пояснили V102.RU в охотхозяйстве «Моисеевское», хищник, причинивший ущерб фермеру, уже ликвидирован.
– Сегодня ночью самец, который забрался в овчарню, застрелен, – сообщил информагентству начальник отдела охотоведения и дичиразведения охотхозяйства Андрей Жалнин.
По словам сотрудника охотхозяйства, сейчас волки пытаются найти легкую добычу, так как занимаются выкармливанием потомства.
– В это время волки не могут тратить много сил на поиск пропитания, поэтому они могут пробираться на животноводческие точки, где, как правило, много скота. Причем фермерам очень сложно защитить животных от этих хищников, даже, если эти помещения им кажутся неприступными для их проникновения. Например, волк может пробраться в овчарню даже через крышу, – поделился охотник.
Если же хищник приносит слишком много неприятностей и ущерба для человека и создает опасность для самих людей, охотхозяйства могут производить регулирование численности хищника в регионе по выделенным квотам.
Видео: Магамеда Бека
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