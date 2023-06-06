Происшествия

«Он уже ликвидирован»: в хуторе Волгоградской области волк убил тринадцать ягнят

Происшествия 06.06.2023 16:18
0
06.06.2023 16:18




В хуторе Попки Котовского района Волгоградской области волк загрыз тринадцать овец и ягнят. Как рассказали V102.RU местные жители, зверь пробрался в овчарню фермера на окраине населенного пункта и учинил кровавую расправу над домашними животными. Тем овечкам, кого хищник не смог унести с собой, он распорол животы и перегрыз горло. Фермеру Магамеду Беку осталось лишь подсчитать нанесенные визитом незваного гостя убытки. 
Между тем, как пояснили V102.RU в охотхозяйстве «Моисеевское», хищник, причинивший ущерб фермеру, уже ликвидирован. 
– Сегодня ночью самец, который забрался в овчарню, застрелен, – сообщил информагентству начальник отдела охотоведения и дичиразведения охотхозяйства Андрей Жалнин. 
По словам сотрудника охотхозяйства, сейчас волки пытаются найти легкую добычу, так как занимаются выкармливанием потомства. 
– В это время волки не могут тратить много сил на поиск пропитания, поэтому они могут пробираться на животноводческие точки, где, как правило, много скота. Причем фермерам очень сложно защитить животных от этих хищников, даже, если эти помещения им кажутся неприступными для их проникновения. Например, волк может пробраться в овчарню даже через крышу, – поделился охотник. 
Если же хищник приносит слишком много неприятностей и ущерба для человека и создает опасность для самих людей, охотхозяйства могут производить регулирование численности хищника в регионе по выделенным квотам. 

Видео: Магамеда Бека

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.06.2023 20:55
Происшествия 06.06.2023 20:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 17:49
Происшествия 06.06.2023 17:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 15:43
Происшествия 06.06.2023 15:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 15:02
Происшествия 06.06.2023 15:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 09:23
Происшествия 06.06.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 09:11
Происшествия 06.06.2023 09:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 20:46
Происшествия 05.06.2023 20:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 20:07
Происшествия 05.06.2023 20:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 18:38
Происшествия 05.06.2023 18:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 16:57
Происшествия 05.06.2023 16:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 15:54
Происшествия 05.06.2023 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 15:34
Происшествия 05.06.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 15:01
Происшествия 05.06.2023 15:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 13:14
Происшествия 05.06.2023 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 12:30
Происшествия 05.06.2023 12:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:05
Стали известны подробности личной жизни подозреваемого в педофилии волгоградцаСмотреть фотографии
20:55
600 литров ядовитого сидра изъяли из оборота в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:41
Расписание волгоградских электричек изменится 11 и 12 июняСмотреть фотографии
20:25
В Волгограде гендиректора химпроизводства осудили за смерть аппаратчикаСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде хотят в 2,5 раза повысить штраф за парковку на газонеСмотреть фотографии
19:29
Депутат гордумы Дмитрий Крылов оштрафован в Волгограде за публикацию с экстремистским клипомСмотреть фотографии
19:03
«Во, гля, цены!»: в Волгограде речная рыба по стоимости перегнала краснуюСмотреть фотографии
18:31
В Волгограде выявлены точки продажи смертельно опасного сидраСмотреть фотографии
17:49
«Ждем новую машину»: прибывшая в заливаемый фекалиями Котово спецтехника вышла из строяСмотреть фотографии
17:29
Балет — виртуальный, эмоции — настоящие: дополненная реальность в поддержку нового сериалаСмотреть фотографии
16:47
«Уже построили две дамбы»: чиновники Калача-на-Дону подготовились к эвакуации жителей из-за наводненияСмотреть фотографии
16:19
Здание цеха волгоградского металлургического предприятия украсило юбилейное граффитиСмотреть фотографии
16:18
«Он уже ликвидирован»: в хуторе Волгоградской области волк убил тринадцать ягнятСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Волгоградец сбросил гантель на иномарку со второго этажаСмотреть фотографии
15:40
Глава района Волгоградской области оказался на кладбище с рухнувшим штакетникомСмотреть фотографии
15:33
Выдавившей мужчине глаза волгоградке дали 6 лет колонииСмотреть фотографии
15:11
РПН оценил ситуацию с алкоголем в Волгограде после массовых отравлений сидромСмотреть фотографии
15:02
В Волжском женщина воткнула кухонный нож в спину уходящего из дома супругаСмотреть фотографии
14:34
Ушел одним из первых. В Волжском простились с мобилизованным фотографом Владимиром ЯкимовымСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде сорвался июньский концерт Арбениной и «Ночных снайперов»Смотреть фотографии
13:56
Банк «Открытие»: жители ЮФО считают, что хорошее знание русского языка влияет на доходы и карьеруСмотреть фотографии
12:38
Андрей Бочаров назвал критической ситуацию на коммунальных сетях ВолгоградаСмотреть фотографии
12:22
СК: задержанного за насилие над школьницей волгоградца подозревают в других эпизодахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Волгоградский «Ротор» вошел в пятерку самых посещаемых клубов по итогам сезонаСмотреть фотографии
12:08
ТМК создает экспериментальную карбоновую ферму на ВТЗСмотреть фотографии
12:05
«Поначалу пугаются»: в Волгоградской области появился спрос на антидроновые ружьяСмотреть фотографии
11:15
Волгоградцы выбрали территории для благоустройства в 2024 годуСмотреть фотографии
10:22
В аэропорту Волгограда досмотрели 100 самолетовСмотреть фотографии
09:37
Пригожин высказался о вербовке в ЧВК «Вагнер» осужденного за теракт генерала СК МузраеваСмотреть фотографии
09:23
Под Волгоградом 15-летний подросток на электросамокате въехал в иномаркуСмотреть фотографии
 