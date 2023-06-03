Общество 03.06.2023 11:28
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03.06.2023 11:28
Подрядная организация приступила к работам по благоустройству склона поймы реки Царица в Ворошиловском районе Волгограда, где в прошлом году обрушился канализационный коллектор. Как сообщили V102.RU в мэрии, в рамках контракта с ООО «Концессии водоснабжения» подрядчик завершил обратную засыпку котлована и приступил к обустройству траншей для монтажа инженерных линий наружного освещения, видеонаблюдения и поливочного водопровода.
- Обратная засыпка котлована произведена с послойным уплотнением грунта – это позволит предотвратить возможность просадки и, как следствие, повреждения подземных коммуникаций, - рассказали в городской администрации.
Здесь также восстановят разрушенный лестничный спуск, ведущий в пойму, пешеходные тротуары, установят парковую мебель и проведут озеленение.
Работы, напомним, ведутся на правом склоне поймы Царицы. Благоустройство зеленой зоны здесь восстановят в полном объеме.
Одновременно исполнитель контракта продолжает прочистку и поэтапную санацию двух существующих линий коллектора - это стало возможным после монтажа новой обводной линии канализационного коллектора диаметром 1000 мм и общей протяженностью порядка 500 метров в пойме реки Царицы.
Фото администрации Волгограда
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