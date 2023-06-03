Виктория «Чайки» позволила им обогнать волгоградцев в гонке за второе место на один балл. И теперь в последнем туре «Ротору» помимо своей победы нужно надеяться, что песчанокопцы на выезде не смогут обыграть «Биолог-Новокубанск». В свою очередь, новороссийский «Черноморец» уже стал чемпионом второй лиги неделю назад, победив на своём поле как раз «Биолог».
Поэтому и сине-голубым, и «стае» важно закончить неудачный сезон на мажорной ноте. Оба коллектива перед началом первенства ставили задачу повышения в классе. И теперь им остаётся лишь реабилитироваться в глазах собственных болельщиков и постараться занять как можно более высокую итоговую позицию.
«Кубань-Холдинг» на данный момент идёт на 4-м месте, набрав 49 очков. В последних четырёх играх клуб из Краснодарского края два раза выиграл и два раза уступил своим соперникам. В прошлом туре против «Форте» кубанцы выпустили на поле дисквалифицированного футболиста, за что команда была наказана техническим поражением. Хотя изначально соперники сыграли в нулевую ничью.
Между собой «Ротор» и «Кубань» в нынешнем сезоне провели два поединка. И оба раза победили сине-голубые. В первом круге подопечные Алексея Стукалова разгромили оппонентов 5:1 с забитыми мячами Ильи Сафронова, Кирилла Родионова, Ризвана Умарова и дублем Артёма Максименко. А в ответном матче на Волгоград Арене хозяева праздновали успех со счётом 1:0. Победный гол на 88-ой минуте забил Умаров.
Матч «Ротор» - «Кубань-Холдинг» состоится 4 июня. Начало в 16-30.
Фото "Ротора" VK.com