



Волгоградский «Ротор» завтра, 4 июня, сыграет домашний матч в первенстве второй лиги против команды «Кубань - Холдинг» из станицы Павловской Краснодарского края. Как сообщает V102.RU, это будет последний тур в нынешнем сезоне. Волгоградский «Ротор» завтра, 4 июня, сыграет домашний матч в первенстве второй лиги против команды «Кубань - Холдинг» из станицы Павловской Краснодарского края. Как сообщает V102.RU, это будет последний тур в нынешнем сезоне.

Сине-голубые перед заключительным поединком идут на 3-м месте, имея в своём активе 61 очко. Подопечные Алексея Стукалова в прошлой угре уступили «Чайке» на выезде со счётом 1:2. При этом гости долгое время вели в счёте, но хозяева под конец переломили ход встречи. Не исключено, что на итоговый результат повлияло удаление Сергея Обивалина на 72-й минуте. Из-за дисквалификации защитник пропустит матч с «Кубанью».Виктория «Чайки» позволила им обогнать волгоградцев в гонке за второе место на один балл. И теперь в последнем туре «Ротору» помимо своей победы нужно надеяться, что песчанокопцы на выезде не смогут обыграть «Биолог-Новокубанск». В свою очередь, новороссийский «Черноморец» уже стал чемпионом второй лиги неделю назад, победив на своём поле как раз «Биолог».Поэтому и сине-голубым, и «стае» важно закончить неудачный сезон на мажорной ноте. Оба коллектива перед началом первенства ставили задачу повышения в классе. И теперь им остаётся лишь реабилитироваться в глазах собственных болельщиков и постараться занять как можно более высокую итоговую позицию.«Кубань-Холдинг» на данный момент идёт на 4-м месте, набрав 49 очков. В последних четырёх играх клуб из Краснодарского края два раза выиграл и два раза уступил своим соперникам. В прошлом туре против «Форте» кубанцы выпустили на поле дисквалифицированного футболиста, за что команда была наказана техническим поражением. Хотя изначально соперники сыграли в нулевую ничью.Между собой «Ротор» и «Кубань» в нынешнем сезоне провели два поединка. И оба раза победили сине-голубые. В первом круге подопечные Алексея Стукалова разгромили оппонентов 5:1 с забитыми мячами Ильи Сафронова, Кирилла Родионова, Ризвана Умарова и дублем Артёма Максименко. А в ответном матче на Волгоград Арене хозяева праздновали успех со счётом 1:0. Победный гол на 88-ой минуте забил Умаров.Матч «Ротор» - «Кубань-Холдинг» состоится 4 июня. Начало в 16-30.