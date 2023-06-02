Общество

«Настоящие мужики»: опубликовано видео общения Бочарова с Медведевым на полигоне «Прудбой»

Общество 02.06.2023 20:38
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02.06.2023 20:38


В Волгоградской области 1 июня побывал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Как сообщалось ранее, политик посетил расположенный под Волгоградом общевойсковой полигон, где сделал заявление о необходимости уничтожения украинского террористического режима. Сегодня, 2 июня, в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов опубликовал дополнительное видео, снятое на полигоне.

Как сообщает ИА «Высота 102», в отличие от Андрея Бочарова, прибывшего на «Прудбой» в деловом костюме, депутат Госдумы встретил зампреда Совбеза РФ в полном боевом обмундировании и с автоматом. Общаясь с Дмитрием Медведевым, Андрей Гимбатов рассказал ему  о создании штурмового отряда «Бессмертный Сталинград». 



– Вчера были на Генсовете, сегодня уже здесь – ночью прилетели, – доложил Гимбатов Дмитрию Медведеву после рукопожатий. – По поручению Андрея Ивановича был создан штурмовой отряд, 168 человек. Полностью за счет фонда, который организован в Волгоградской области, бойцы обеспечены всем необходимым. 

– На самом деле, люди все мотивированы, – продолжил уже Андрей Бочаров, – настоящие мужики. У них очень хорошие инструктора, прошедшие серьезный жизненный путь. И, что очень важно, мы ставим задачу, чтобы подготовка шла круглосуточно. Война не терпит никаких поблажек. А где рождается победа? Именно в учениях, занятиях и в тренировках. Учения, занятия и тренировки должны проходить каждый день, каждую минуту. 

– Сколько здесь занимаются? – спросил Медведев. 

– Третий взвод два месяца, – ответил депутат. 

После этого Дмитрия Медведева познакомили со снаряжением «Бессмертного Сталинграда». 

– Это все используется там, – подчеркнул Андрей Бочаров, – а не только чтобы просто показать. 

Видеозапись с заявлением Дмитрия Медведева ИА «Высота 102», напомним, публиковало ранее. 

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