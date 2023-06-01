Федеральные новости

ГД утвердила штрафы до 450 тыс. рублей за незащищенность объектов ТЭК в регионах

Федеральные новости 01.06.2023 14:34
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01.06.2023 14:34


Сегодня, 1 июня, в Государственной думе  в первом и третьем чтении приняли поправки в федеральный закон, которыми утверждаются штрафы за нарушение безопасности объектов ТЭК высокой категории опасности в регионах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу думы, данная новелла нацелена на повышение уровня антитеррористической защищенности таких объектов. 

– Изменения предлагается внести в статьи 3.5 и 20.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях, – поясняют в Госдуме. – Нарушение безопасности объектов ТЭК высокой категории опасности, согласно закону, повлечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на должностных лиц — от 70 до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц — от 150 до 450 тыс. рублей.

В обновленном виде закон вступит в силу  лишь в следующем году – 1 марта 2024 года. 

Уточняется, что на объекты ТЭК низкой и средней категории опасности данные штрафные санкции распространяться не будут. При этом, согласно последним исследованиям, лишь 8,3% объектов топливно-энергетического комплекса в России соответствуют предъявляемым нормам безопасности. Размер штрафов на сегодня настолько мал, что выплачивать их руководителям на деле выгоднее, чем финансировать комплекс мер, направленных на безопасность. 


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