В Волгоградской области проиндексировали в 1,055 раза стипендии

Также документом определены нормативы для формирования стипендиальных фондов за счет бюджетных средств. Для обучающихся в средних профессиональных организациях этот норматив составит 571 рубль, для студентов вузов – 1570 рублей. Соответственно, для получателей социальных стипендий, которые учатся в организациях профессионального образования, норматив определен на уровне 855 рублей, а для студентов высших учебных заведений – 2355 рублей.
Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 года.