В городе Камышине Волгоградской области 31 мая прошли антитеррористические учения, однако местных жителей чиновники об этом предупредили уже постфактум. Заметив скопление сотрудников силовых структур в центре города, камышане успели обсудить происходящее в социальных сетях.

– Сегодня в Камышине прошли антитеррористические учения. Уважаемые камышане, призываем вас сохранять спокойствие, не верить ложным слухам и домыслам. Доверяйте только проверенным источникам информации! – написали на официальных страницах в социальных сетях камышинские чиновники уже после того, как учения успешно состоялись.

В администрации Камышина уточнили, что учения были запланированными и проходили по заранее утвержденному графику.

Теряясь в догадках, жители Камышина строили предположения о том, что в городе состоялось задержание злоумышленника, поджегшего накануне венки на Вечном огне. Также, не исключали горожане, администрацию города могли снова «заминировать», что и стало причиной перекрытия ОМОНом улицы Октябрьской.