Экономика

Домклик: россияне стали чаще покупать недвижимость без ипотеки

Экономика 31.05.2023 15:46
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31.05.2023 15:46


Рост количества сделок с недвижимостью, которую россияне покупают за собственные средства, не оформляя ипотеку, отмечают аналитики Домклик Сбербанка. В апреле количество неипотечных сделок в Сбере на 4,5% превысило мартовские показатели. А по сравнению с апрелем прошлого года количество таких сделок выросло на 29%. 

В апреле 2023 года объем сделок без использования кредитных средств, по данным Домклик, составил 19% от всех сделок. Наибольшей популярностью такие сделки пользовались в Москве (25%), Московской области (11%), Санкт-Петербурге (10%), Краснодарском крае (5%) и Свердловской области (4%). 

Отметим, что новый сервис Домклик «Регистрация и расчеты», запущенный в апреле этого года, позволяет еще проще совершить сделки с землей и жильем без использования заемных средств.  

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