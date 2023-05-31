Домклик: россияне стали чаще покупать недвижимость без ипотеки





Рост количества сделок с недвижимостью, которую россияне покупают за собственные средства, не оформляя ипотеку, отмечают аналитики Домклик Сбербанка. В апреле количество неипотечных сделок в Сбере на 4,5% превысило мартовские показатели. А по сравнению с апрелем прошлого года количество таких сделок выросло на 29%.

В апреле 2023 года объем сделок без использования кредитных средств, по данным Домклик, составил 19% от всех сделок. Наибольшей популярностью такие сделки пользовались в Москве (25%), Московской области (11%), Санкт-Петербурге (10%), Краснодарском крае (5%) и Свердловской области (4%).

Отметим, что новый сервис Домклик «Регистрация и расчеты», запущенный в апреле этого года, позволяет еще проще совершить сделки с землей и жильем без использования заемных средств.