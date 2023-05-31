Экономика

В России 30 мая стартовал хакатон по децентрализованным финансам

Экономика 31.05.2023 14:54
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31.05.2023 14:54


В России 30 мая на блокчейн-платформе Сбера ComUnity стартовал хакатон по децентрализованным финансам (DeFi). К участию приглашаются разработчики, которые используют технологии блокчейн и смарт-контракты для создания децентрализованных финансовых приложений и платформ. Решения участников хакатона принимаются до 22 июня включительно, а 4 августа состоятся очный финал и награждение. 

На сегодня отмечается заинтересованность в проектах в различных направлениях DeFi. К примеру, это автоматический маркемейкер, который дает пользователю стать провайдером ликвидности и получать комиссионный доход; интеграция с платформой неблокчейн-приложения, которая позволяет выпускать токены на внутренние активы (игровые предметы, баллы или рейтинги) сервис коллективного управления пулом токенов, которым управляет смарт-контрактом по заданным правилам; мост с открытой блокчейн платформой кошелек, в котором можно будет выпустить NFT на чашку кофе и отправить его другому пользователю.

Отмечается, что совместимость с Ethereum расширяет возможности блокчейн-платформы, так что к ней легко подключать новые решения. Важно, что платформа обеспечивает доступ к экспертизе Сбера: разработчики могут получить консультацию по своему проекту у экспертов Лаборатории блокчейн банка. Уже сейчас на платформе складывается сеть партнеров и формируется сообщество DeFi-экспертов в России, которые будут развивать этот инструмент.

– Участники хакатона получат приоритетный доступ к блокчейн-платформе Сбера, смогут презентовать свой проект на большую аудиторию потенциальных партнеров и клиентов, проконсультироваться у специалистов нашей лаборатории и, наконец, вывести свой проект в каталог приложений платформы, – рассказал директор Лаборатории блокчейн Сбербанка Александр Нам. – Мы приглашаем к участию в хакатоне всех, кому близка тема DeFi, а сегодня это один из самых перспективных технологических фронтиров. 

Победитель хакатона получит 400 тыс. рублей, за второе и третье места предусмотрены денежные призы в размере 250 тыс. и 150 тыс. соответственно. Подать заявку на участие можно на сайте хакатона.

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