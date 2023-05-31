Волгоградские аграрии получают финансовую поддержку на развитие хозяйств

Волгоградская область – аграрный регион и поддержке предпринимателей, занятых в данной сфере, здесь уделяют особое внимание не только на уровне администраций, но и в кредитных организациях. О примере успешного сотрудничества со Сбером рассказал сельхозпроизводитель Павел Чердынцевым специализирующийся на производстве овощных культур.

При поддержке банка Чердынцев в Волгоградской области построил один из крупнейших логистических центров — комплекс овощехранилищ общей площадью более 7 тысяч квадратных метров и с мощностью единовременного хранения 15 тысяч тонн продукции. Объем кредита составил 200 млн рублей. Сейчас волгоградец второй комплекс в поселке Колхозная Ахтуба, где будут храниться картофель, лук и морковь.

– У нас небольшое предприятие и площадь орошаемых земель, поэтому мы стараемся применять в своей работе современные технологии, которые помогают повышать производительность. Модернизация производства требует вложений, и Сбер оказывает нам серьезную финансовую поддержку, – говорит глава КФХ. – Это позволяет нам из года в год значительно увеличивать объемы выращиваемой продукции, обеспечивать свежими овощами не только нашу область, но и другие регионы России.

Одновременно волгоградский фермер реализует проект по строительству системы орошения земель. Для закупки оборудования системы мелиорации в банке он получил кредит в размере 100 млн рублей. На данный момент уже введен в эксплуатацию орошаемый участок площадью 300 га.