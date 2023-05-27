Общество

Более 600 тысяч жителей Волгоградской области проголосовали за ремонт туалетов и крыш

Общество 27.05.2023 17:28
0
27.05.2023 17:28


В Волгоградской области накануне закончилось голосование за проекты инициативного бюджетирования. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ресурс, где проходило голосование и были представлены различные проекты по муниципальным образованиям, свои голоса за обновление и ремонт различных объектов отдали 635183 жителя региона.
Так, в Центральном районе Волгограда больше всего голосов было отдано за ремонт актового зала гимназии №6. За этот проект проголосовали 3734 человека. Почти 2 тысячи голосов набрал и проект центра креативной индустрии, который планируется организовать в амфитеатре на Центральной набережной для творческой молодежи. Также активно жители голосовали за гардеробы, актовые и спортивные залы, туалет, бассейн в  других образовательных учреждениях.
В Тракторозаводском районе Волгограда больше всего голосов было отдано за обновление актового зала гимназии №16. В Михайловке жители хотят отремонтировать  концертный зал городской школы искусств. За это высказались 2147 человек.
На первом месте по количеству отданных голосов в Камышине оказался актовый зал молодежного муниципального учреждения «Спектр».
В Урюпинске больше всего голосов получил проект замены кровли прачечной в загородном лагере «Хопер». За это проголосовали 1257 человек.
В Волжском на голосование было выставлено несколько десятков проектов. Один из самых популярных, за который жители отдали около 2 тысяч голосов, это  проект строительства баскетбольной площадки в парке «Волжский».
А в Котово на первом месте по количеству отданных голосов оказалась столовая в школе №6. Ее обещают сделать в нескучных тонах, чтобы у школьников был хороший аппетит.
Напомним, стоимость реализации каждого проекта оценивается в суммы от 500 тысяч до 1,2 миллиона  рублей. Небольшую финансовую поддержку проектам могут оказать и сами жители. Реализация проектов запланирована на 2023 и 2024 годы.
На фото: здание прачечной в лагере "Хопер"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.05.2023 19:06
Общество 27.05.2023 19:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 17:56
Общество 27.05.2023 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 13:09
Общество 27.05.2023 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 11:58
Общество 27.05.2023 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 10:11
Общество 27.05.2023 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 08:49
Общество 27.05.2023 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 08:13
Общество 27.05.2023 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2023 20:49
Общество 26.05.2023 20:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.05.2023 20:25
Общество 26.05.2023 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2023 16:58
Общество 26.05.2023 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.05.2023 13:38
Общество 26.05.2023 13:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.05.2023 13:28
Общество 26.05.2023 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2023 12:09
Общество 26.05.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2023 09:40
Общество 26.05.2023 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2023 21:13
Общество 25.05.2023 21:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:19
Ватерполистов «Спартака» с Кубком России бурно встретили в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
19:49
В Волгоградской области задохнулся двухмесячный малышСмотреть фотографии
19:06
«Дойдем до генпрокурора»: в Михайловке закрывают единственную муниципальную банюСмотреть фотографии
17:56
Легендарный гандболист Игорь Васильев скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:28
Более 600 тысяч жителей Волгоградской области проголосовали за ремонт туалетов и крышСмотреть фотографии
16:06
В поселке Горьковский в Волгограде нашли тело голого мужчиныСмотреть фотографии
14:51
Капитан волгоградского «Ротора» Сергей Зуйков: «В матче с «Чайкой» нужно выходить и побеждать»Смотреть фотографии
13:09
Сезон нашествия кровопийц начался в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:17
Задержанного за сожжение Корана волгоградца привезли в СИЗО ГрозногоСмотреть фотографии
11:58
Андрей Бочаров поздравил сотрудников УФСБ с 105-летием ведомстваСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом 4-летнего ребенка ударило токомСмотреть фотографии
10:54
Две волгоградские гандболистки взяли золото на Российско-китайских молодежных играхСмотреть фотографии
10:11
Прокуратура в суде потребовала закрыть скандальный завод в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:36
В Волгоградской области двое 8-летних детей попали под колеса машинСмотреть фотографии
09:17
На трассе Волгоград-Москва Lexus насмерть сбил мужчину на мопедеСмотреть фотографии
09:00
После интимного видео с кадетом под Волгоградом задержали подросткаСмотреть фотографии
08:49
Авиакомпании увеличили количество рейсов из Волгограда в Турцию в 3 разаСмотреть фотографии
08:13
Дожди и грозы в Волгоградской области задержатся до 29 маяСмотреть фотографии
07:51
Под Волгоградом суд арестовал криминальных авторитетов из ДагестанаСмотреть фотографии
21:15
Способна исправиться и дома: пойманная на махинациях глава села в Волгоградской области избежала реального срокаСмотреть фотографии
20:25
Яндекс Погода выяснила, где в Волгоградской области 27–28 мая будет жарче всегоСмотреть фотографии
20:05
Администрация региона: доходы бюджета Волгоградской области за год выросли на 9,6%Смотреть фотографии
18:37
Запретили садиться за руль: в Волгограде суд отпустил домой сбившего подростка водителя «Нивы»Смотреть фотографии
17:04
В России с 1 июня возобновят прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортовСмотреть фотографии
16:58
Женская судьба за книжным переплетомСмотреть фотографии
16:48
В Турцию, Чечню и на Алтай: волгоградцы раскупают путевки на летний отдыхСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде на директора ООО «УК Жемчужина» Татьяну Клименко завели уголовное делоСмотреть фотографии
15:14
ГСУ: в Волгоградской области ищут очевидцев смертельного ДТП 12 мартаСмотреть фотографии
14:55
Волгоградский металлургический завод усилил меры пожарной безопасностиСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде 500 юных спортсменов из 20 регионов сразятся за призы УФСБ РоссииСмотреть фотографии
 