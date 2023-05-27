



В Волгоградской области накануне закончилось голосование за проекты инициативного бюджетирования. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ресурс, где проходило голосование и были представлены различные проекты по муниципальным образованиям, свои голоса за обновление и ремонт различных объектов отдали 635183 жителя региона. В Волгоградской области накануне закончилось голосование за проекты инициативного бюджетирования. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ресурс, где проходило голосование и были представлены различные проекты по муниципальным образованиям, свои голоса за обновление и ремонт различных объектов отдали 635183 жителя региона.

Так, в Центральном районе Волгограда больше всего голосов было отдано за ремонт актового зала гимназии №6. За этот проект проголосовали 3734 человека. Почти 2 тысячи голосов набрал и проект центра креативной индустрии, который планируется организовать в амфитеатре на Центральной набережной для творческой молодежи. Также активно жители голосовали за гардеробы, актовые и спортивные залы, туалет, бассейн в других образовательных учреждениях.В Тракторозаводском районе Волгограда больше всего голосов было отдано за обновление актового зала гимназии №16. В Михайловке жители хотят отремонтировать концертный зал городской школы искусств. За это высказались 2147 человек.На первом месте по количеству отданных голосов в Камышине оказался актовый зал молодежного муниципального учреждения «Спектр».В Урюпинске больше всего голосов получил проект замены кровли прачечной в загородном лагере «Хопер». За это проголосовали 1257 человек.В Волжском на голосование было выставлено несколько десятков проектов. Один из самых популярных, за который жители отдали около 2 тысяч голосов, это проект строительства баскетбольной площадки в парке «Волжский».А в Котово на первом месте по количеству отданных голосов оказалась столовая в школе №6. Ее обещают сделать в нескучных тонах, чтобы у школьников был хороший аппетит.Напомним, стоимость реализации каждого проекта оценивается в суммы от 500 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Небольшую финансовую поддержку проектам могут оказать и сами жители. Реализация проектов запланирована на 2023 и 2024 годы.