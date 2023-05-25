



В Камышинской ЦРБ Волгоградской области скончалась многодетная 28-летняя женщина, которая несколько дней назад выпала из окна своей квартиры в дома на улице Мира в Котово. Как рассказали V102.RU местные жители, Екатерина Н. родила троих детей, двое из которых еще совсем маленькие, однако в последнее время они не жили вместе – по некоторым данным, детей изъяли органы опеки. В Камышинской ЦРБ Волгоградской области скончалась многодетная 28-летняя женщина, которая несколько дней назад выпала из окна своей квартиры в дома на улице Мира в Котово. Как рассказали V102.RU местные жители, Екатерина Н. родила троих детей, двое из которых еще совсем маленькие, однако в последнее время они не жили вместе – по некоторым данным, детей изъяли органы опеки.

– Катя была очень красивая, и, конечно, привлекала внимание мужчин, – вспоминают горожане, которые ее знали. – Но судьба у нее была тяжелая, неблагополучная мама, неудачи в личной жизни. Первый раз вышла замуж еще в несовершеннолетнем возрасте. Потом еще рожала от разных мужей. Что-то в ней сломалось, не по той дорожке пошла… Может, даже что-то принимала. Не хотелось бы о ней говорить плохое, ведь человека уже нет. – Катя была очень красивая, и, конечно, привлекала внимание мужчин, – вспоминают горожане, которые ее знали. – Но судьба у нее была тяжелая, неблагополучная мама, неудачи в личной жизни. Первый раз вышла замуж еще в несовершеннолетнем возрасте. Потом еще рожала от разных мужей. Что-то в ней сломалось, не по той дорожке пошла… Может, даже что-то принимала. Не хотелось бы о ней говорить плохое, ведь человека уже нет.

По свидетельству очевидцев, женщина уже падала из окна своей квартиры. В тот раз все обошлось – она не получила тяжелых травм. Но последнее падение оказалось фатальным. По свидетельству очевидцев, женщина уже падала из окна своей квартиры. В тот раз все обошлось – она не получила тяжелых травм. Но последнее падение оказалось фатальным.

– Женщина скончалась в реанимации Камышинской ЦРБ 24 мая, несмотря на усилия медиков. Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью, – пояснили в облкомздраве. – Женщина скончалась в реанимации Камышинской ЦРБ 24 мая, несмотря на усилия медиков. Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью, – пояснили в облкомздраве.

В СУ СК по Волгоградской области, куда V102.RU обратилось с просьбой пояснить детали случившегося, отказались комментировать данное происшествие. В СУ СК по Волгоградской области, куда V102.RU обратилось с просьбой пояснить детали случившегося, отказались комментировать данное происшествие.





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