«Сбили на глазах всей команды»: в Волгограде объявили сбор помощи сбитому «Нивой» 13-летнему спортсмену

В Волгограде объявлен сбор помощи подростку, которого накануне сбила черная «Нива» на улице Рабоче-Крестьянской. Как рассказала ИА «Высота 102» Елена, мама мальчика, который вместе с пострадавшим Кириллом занимается водным поло, трагедия произошла на глазах его товарищей по команде.

– В это роковое время ребята возвращались с тренировки из бассейна, расположенного на улице Козловской, – пояснила волгоградка. – Им надо было перейти дорогу на Рабоче-Крестьянской. Мой сын за несколько секунд до того, что случилось с Кириллом, перебежал улицу. А Кирилл не успел. Когда все это произошло, ребята сразу позвонили тренеру. Тот прибежал и вместе с Кириллом поехал в больницу.

По словам Елены, дети, ставшие невольными очевидцами происшествия, до сих пор пребывают в шоке.

– Как такое могло произойти, мы не можем понять, – говорит женщина. – Кирилл перебегал дорогу на разрешающий сигнал светофора. Все остальные машины стояли. Куда мчался водитель «Нивы», что пролетел на запрещающий сигнал светофора? На эти вопросы мы не знаем ответа. Но главное для нас сейчас – это чтобы с Кириллом все было хорошо.

Елена рассказала, что сейчас в больнице, где спасают мальчика, почти живут его родители.

– По нашей информации, Кирилла прооперировали, но впереди его ждут другие операции. У него страшные переломы ног и таза. Вроде бы он уже пришел в себя и даже поел. Но реабилитация, как сказали врачи, будет долгой. На это его семье, конечно же, понадобятся немалые деньги. Мы не знаем, как поведет себя виновник аварии, но хотим помочь Кириллу, чем можем.

Все, кто захочет помочь пострадавшему мальчику, могут перевести любые суммы на номер +79377047118 - Елена Петровна Л. с пометкой «ДЛЯ КИРИЛЛА».

Напомним, шокировавшая волгоградцев авария произошла накануне в Ворошиловском районе. Водитель «Нивы» на полной скорости пролетел перекресток, по которому шел школьник, на запрещающий сигнал светофора и сбил подростка. В настоящее время мужчина задержан, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. За рулем машины находился 37-летний Василий Виноградов. О нем известно, что он является предпринимателем и занимается грузовыми перевозками.

Пострадавший мальчик, Кирилл П., заканчивает 7-й класс школы №97. Он занимается водным поло.