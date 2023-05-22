Экология

Более 30 тысяч жителей Поволжья приняли участие в экомероприятиях ко Дню Волги

Экология 22.05.2023 12:58
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22.05.2023 12:58


В День Волги, который отмечается 20 мая, Сбер провёл серию мероприятий, направленных на сохранение реки и её экосистемы, а также на повышение экологической культуры жителей городов Поволжья. 
Центральным событием стала акция «Дань Волге в День Волги», организованная совместно с некоммерческом фондом «Без рек как без рук». В 15 городах, расположенных по всему течению реки — от Твери до Астрахани, одновременно были взяты пробы воды. Исследование даёт возможность оценить влияние различных факторов на качество волжской воды, а также понять происхождение потенциальных источников, загрязняющих воду. Благодаря регулярности замеров полученные отчёты позволяют отслеживать динамику состояния экосистемы реки.
Всего в экомероприятиях в этот день приняли участие более 30 тысяч человек. В Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Чебоксарах и Йошкар-Оле прошла детская эковикторина, в Дубне, Иваново, Костроме, Твери и Ярославле — лекции в школах и тематические конкурсы рисунков, в Астрахани, Волгограде и Саратове — мастер-классы, тренинги и экологические игры. В Самаре на набережной Волги прошел экофестиваль, где обсуждались самые разные темы: от истории Волги до экологичной организации пикника на берегу водоёма.
Акция проводится с 2021 года: тогда было взято 15 проб воды. В 2022 году количество проб увеличили до 30 штук для более полного анализа гидрохимических параметров Волги. В этом году взято также 30 проб по всей акватории Волги. Они переданы для дальнейшего исследования в специализированную аккредитованную лабораторию. Места забора воды определяли эксперты-экологи, а саму процедуру производили волонтёры Сбера, прошедшие специальное обучение. 
- Разработка и поддержка зелёных проектов — часть ESG-стратегии Сбера. Охрана водных ресурсов, качества воды и водных экосистем — один из приоритетов экологической политики страны, и Сбер, безусловно, не мог остаться в стороне от решения этой задачи. Волга — это не только крупная транспортная артерия России, но и памятник природы, культурное достояние страны. Крайне важно контролировать её состояние, снижать негативное воздействие человека на качество воды. Акция ʺДань Волге в День Волгиʺ имеет не только научно-практическое, но и просветительское значение. Её цель — обратить внимание россиян на состояние водоёмов и в целом на важность заботы об окружающей среде, - комментирует Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.
- Ключевая задача, которую мы сегодня решаем комплексно, — сохранить великую реку Волгу чистой для всех поколений. Для этого государство строит и модернизирует более сотни очистных сооружений, восстанавливает мелиоративную сеть, расчищает сотни километров рыбоходных каналов, убирает затонувшие суда и вред природе, копившийся десятилетиями. Сделано немало, но ещё больше — впереди. Работа не останавливается ни на минуту. Она не ограничивается рамками программ и проектов.  Убеждён, что главная движущая сила всех экологических инициатив – это люди. Волонтёры, жители городов и посёлков, которые заботятся о своих родных местах и учат подрастающее поколение ответственно относиться к нашей природе,- отметил Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
- Акция ʺДань Волге в День Волгиʺ с каждым годом приобретает всё большее научное и просветительское значение: регулярность замеров позволяет отслеживать динамику состояния экосистемы реки. Полученные данные передаются в Институт экологии Волжского бассейна РАН и другие научные организации, где на их основе разрабатываются наиболее эффективные решения по сохранению водных ресурсов. Кроме того, наше партнёрство со Сбером помогает привлечь внимание жителей волжских городов к проблемам экологии, - рассказал Олег Ломаков, генеральный директор фонда «Без рек как без рук».
Итоги акций и ссылки на анализ проб воды прошлых лет можно найти на платформе «Сберегаем вместе». Данные мониторинга этого года будут опубликованы до 1 августа 2023 года. Акция День Волги стала частью марафона заботы о природе «Зелёная весна», который объединил субботники, соревнования по уборке мусора, посадки деревьев и другие экологические акции с участием сотрудников и клиентов Сбера по всей стране.


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