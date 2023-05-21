«Здесь я будто бы оживаю»: преподаватель из Кубы задумалась о переезде в Волгоград

Кубинка Сусана Чаппотин называет Волгоград городом своего сердца. Здесь когда-то студентка педагогического университета встретила новых друзей, создала семью и стала мамой. Спустя 38 лет после выпуска женщина не просто навещает город своей юности, но и подумывает о переезде. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

В 12 лет Сусану заинтересовал русский алфавит. Девочка быстро нашла учебники, завела рабочую тетрадь и каждый вечер в 19:00 включала программу «Русский язык по радио».

– Я не пропускала ни одного занятия. А в 1979 году меня зачислили на подготовительный факультет. Шесть месяцев я изучала математику, русский язык, историю, экономику, – вспоминает кубинка. – После этого нас отправили в Россию. Восемнадцать дней мы плыли на пароходе – сначала прибыли в Одессу, а потом добрались до Волгограда.

За пять лет учебы иностранная студентка успела влюбиться в новый город. И не только в него...









– Волгоград изменил мою жизнь. Я встретила здесь много новых друзей, впервые влюбилась, а в 1984 году родила сына, – рассказывает женщина. – Здесь у меня будто бы появилась вторая семья – лучшая подруга Света и её мама Валя, ставшая для меня по-настоящему родным человеком. К сожалению, ее уже нет в живых. Но каждый раз, приезжая в город, я встречаюсь со Светой и её родственниками. Они принимают меня с большим теплом. За годы обучения вторыми родителями стали и наши педагоги. Они помогали нам не только в учебе, но и в жизни. К слову, я училась на историческом факультете и одновременно изучала русский язык. При выпуске мне вручили свидетельство, что я могу преподавать его как иностранный.





После получения диплома Сусана Чаппотин приехала на Кубу. Однако возвращение домой не принесло девушке ожидаемой радости.

– Я вмиг потеряла всех своих друзей. Каждый день плакала, сильно тосковала и говорила, как же хочу снова приехать в Россию, – улыбается педагог. – Потом жизнь встала на привычные рельсы, я нашла работу в университете – преподавала философию, политэкономию и другие предметы. Но мечта о возвращении в Россию меня не оставляла. В 2012 году я в составе делегации из Кубы приехала в Москву на международный форум выпускников Советского Союза. После поработала в столице полтора месяца. Желание остаться здесь на ПМЖ лишь крепло. В итоге в 2014 году я окончательно переехала, а в 2015 году устроилась в Российский государственный гуманитарный университет преподавателем испанского языка. Вместе со мной в Россию приехала и моя семья. В 2016-м мы с сыном и дочерью приехали в Волгоград. Я мечтала и уже давно обещала показать детям этот город. Мы побывали в педагогическом университете, встретились с преподавателями и моими одногруппниками. Сын Эльвис увидел роддом, в котором он появился на свет, и общежитие, где жил почти два года.





Спустя десятки лет выпускница ВГСПУ не забывает о городе своей молодости. В Волгограде женщина отдыхает от шума мегаполиса, бесконечной спешки и столичных пробок.

– Город действительно очень изменился и стал еще лучше. Когда мы учились в университете, Нулевая продольная была лишь только проектом. А сейчас этот проект воплотили в жизнь, – отмечает кубинка. – Сколько красивых мест появилось в Волгограде. Скажу честно, мне хочется тут жить. Москва – это что-то другое. В столице очень много людей, транспорта, пробок. А здесь можно просто гулять и ходить пешком по своим делам. На мой взгляд, Волгоград – замечательный город, который заслуживает еще большего.





Прогуливаясь по знакомым улицам, Сусана устраивает виртуальные экскурсии для своих одногруппников из Кубы.

– Я оказалась в Волгограде на День Победы. Мне очень хотелось приехать именно в этот день, ведь во время учебы я каждый год участвовала в праздновании. Наше общежитие было как раз напротив Мамаева кургана. В этом году мне было тяжело подниматься по ступеням, ноги болели, но все равно – по чуть-чуть шла вверх. Несмотря на прохладную погоду, гуляла там два часа, снимала видео… Я будто бы ожила. Все свои записи и фотографии я отправила одногруппникам из Кубы. Они были счастливы вновь увидеть город.

Подруга Сусаны Чаппотин связала ее с Волгоградом еще одной нитью. Женщина предложила кубинке участок земли в одном из поселков.





– Я собираюсь строить там дом. Может быть, попозже даже решусь на переезд. Когда буду постарше… Мне очень этого хочется, но загадывать не буду. Жизнь покажет, – смущенно говорит преподаватель.

Автор: Виктория Чумакова