В городе Михайловке Волгоградской области суд взыскал больше двух миллионов рублей с семей подростков, устроивших пожар в недостроенном частном доме. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона 17 мая.

– В суд обратилась владелица недостроенного дома. Жительница города Михайловки просила взыскать денежные средства в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате возгорания, – сообщила представитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Согласно материалам гражданского дела, пожар в недостроенном двухэтажном доме произошел год назад – 25 мая. Установлено, что причиной возгорания стали детски шалости. Личности подростков установлены, а их родителей суд принял решение привлечь к ответственности.

– Установив обстоятельства причинения вреда и его размер, Михайловский районный суд Волгоградской области принял решение о привлечении родителей подростков к гражданской ответственности, – сообщает Вальковская. – С ответчиков в пользу истца взыскана сумма причиненного ущерба, а также судебные расходы на общую сумму более двух миллионов рублей.

Впрочем, у родителей юных жителей Михайловки есть право обжаловать решение райсуда.