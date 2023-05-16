Общество 16.05.2023 12:45
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16.05.2023 12:45
Торжественная церемония открытия бюста народного артиста СССР, Героя Труда России, лауреата Ленинской премии Василия Семеновича Ланового пройдет в Волгограде 17 мая, сообщили V102.RU в мэрии. Ранее, напомним, это событие анонсировалось на 6 мая, но его перенесли по просьбе родственников легендарного артиста.
Бюст Василия Семеновича Ланового установят в бульварной зоне проспекта им. Маршала Жукова напротив здания спортивной школы №23. Организаторами мероприятия выступают АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и культура» совместно с Всероссийским патриотическим проектом «Аллея Российской Славы».
Как ранее сообщало информагентство, Василий Семенович Лановой не раз приезжал в Волгоград, а 75-ю годовщину Победы в Сталинградской битве встретил вместе с жителями города-героя. Легендарный актер охотно встречался с волгоградцами, обязательно приезжая в госпиталь ветеранов войн, посещал Мамаев курган, открыл в городе-герое штаб «Бессмертного полка».
Легендарный артист был большим патриотом, свято чтил подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и горячу любил Россию.
Над созданием бюста народного артиста трудился скульптор Салават Щербаков по заказу руководителя «Аллеи Российской Славы» Михаила Сердюкова.
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