



Торжественная церемония открытия бюста народного артиста СССР, Героя Труда России, лауреата Ленинской премии Василия Семеновича Ланового пройдет в Волгограде 17 мая, сообщили V102.RU в мэрии. Ранее, напомним , это событие анонсировалось на 6 мая, но его перенесли по просьбе родственников легендарного артиста.

Бюст Василия Семеновича Ланового установят в бульварной зоне проспекта им. Маршала Жукова напротив здания спортивной школы №23. Организаторами мероприятия выступают АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и культура» совместно с Всероссийским патриотическим проектом «Аллея Российской Славы».

Как ранее сообщало информагентство, Василий Семенович Лановой не раз приезжал в Волгоград, а 75-ю годовщину Победы в Сталинградской битве встретил вместе с жителями города-героя. Легендарный актер охотно встречался с волгоградцами, обязательно приезжая в госпиталь ветеранов войн, посещал Мамаев курган, открыл в городе-герое штаб «Бессмертного полка».

Легендарный артист был большим патриотом, свято чтил подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и горячу любил Россию.

Над созданием бюста народного артиста трудился скульптор Салават Щербаков по заказу руководителя «Аллеи Российской Славы» Михаила Сердюкова.



