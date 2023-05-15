Под Волгоградом дебошира осудили за удар в лицо полицейскому





Виновным в применении насилия в отношении представителя власти признан житель города Дубовки Волгоградской области по фамилии Еремин. Как сообщили V102.RU в районном суде, за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Судом установлено, что преступление Еремин совершил 17 марта текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине не понравилось, что участковый уполномоченный полиции хотел привлечь его к административной ответственности. Он стал обзывать полицейского, который находился при исполнении своих обязанностей, а потом один раз ударил его кулаком в область правой щеки.

Дебошир полностью признал свою вину и раскаялся. Он извинился перед участковым и до судебного заседания компенсировал ему моральный вред.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



