Глава СКР Бастрыкин ждет доклад о жестоком избиении волгоградца подростками

Глава следственного комитета России потребовал доклад о расследовании уголовного дела в отношении троих подростков, напавших с киянкой на посетителя магазина «Покупалко» в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, Александр Бастрыкин ждет от волгоградского следкома деталей резонансного дела.

Напомним, что следствие возбудило уголовное дело в отношении подростков в возрасте 14-ти, 15-ти и 16-ти лет по двум статьям УК РФ — покушение на грабеж группой лиц и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Правоохранителями установлено, что 12 мая 2023 года около четырех часов утра подозреваемые пришли в магазин, расположенный на улице Вучетича, 21, где решили украсть продукты.

Им сделал замечание 34-летний мужчина, за что жестоко поплатился. Подростки набросились на своего оппонента и повалили его на землю. На волгоградца посыпался град ударов ногами и руками, а затем в дело пошла резиновая киянка, которой мужчину били по суставам.

Фото: СК РФ