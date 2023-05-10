Расследования

Расстрелявший в Жилгородке водителя волгоградец приговорен к 11 годам

Расследования 10.05.2023 16:27
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10.05.2023 16:27


Волгоградец, который расстрелял в Жилгородке Дзержинского района предложившего помощь водителя, проведет в колонии строгого режима 11 лет. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волгоградский облсуд признал законным ранее вынесенный приговор Дзержинского райсуда в отношении Михаила Миронова, оставив его жалобу на приговор без удовлетворения. Таким образом, суд поставил точку в дикой истории, произошедшей в ночь на 17 ноября 2021 года.

Напомним, Михаил Миронов в тот вечер с друзьями отдыхал в одном из баров в Дзержинском районе. Во время застолья молодой человек произвел несколько выстрелов в потолок, после чего компания покинула развлекательное заведение. Двигаясь на автомобиле на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе Волгограда, один из пассажиров попросил остановить автомобиль и вышел из него, включив сигнал аварийной остановки, чтобы справить нужду. Водитель проезжавшего мимо автомобиля, подумав, что машина  сломалась, остановился и предложил свою помощь. Миронов вместо благодарности шесть раз выстрелил в мужчину. 

Оставив раненого человека, компания покинула место происшествия. Мужчина выжил лишь благодаря своевременной оказанной медицинской помощи, которую вызвал полицейский патруль. 

Впоследствии Миронов избавился от пистолета, передав его одному из знакомых. 

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал. После отбывания 11-летнего наказания ему ограничат свободу еще  на 1 год 6 месяцев. Как сообщалось ранее, знакомые Миронова, с которыми он находился в машине, были приговорены к различным срокам лишения свободы – суд дал им от 3 до 8 лет и по 100 тысяч рублей штрафа каждому. 

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