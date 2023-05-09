Празднование Дня Победы завершилось в Волгограде красочными фейерверками и салютом





В Волгограде завершились торжества по случаю 78-й годовщины со дня победы советских войск в Великой Отечественной войне. Ярким финальным штрихом стал артиллерийский салют над Центральной набережной города-героя. Красочный фейерверк смогли увидеть волгоградцы и на главной высоте России.









Напомним, что торжества по случаю Победы в Великой Отечественной войне стартовали 9 мая в Волгограде в 10.00. На площади Павших борцов с участием 2000 военнослужащих Волгоградского территориального гарнизона, сотрудников ГУ МВД России и регионального МЧС, кадетов и курсантов состоялся парад Победы. Его почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, жители осажденного Сталинграда, а также представители силовых региональных ведомств и МВД России.





После парада на главной площади город-героя по Волге напротив Центральной набережной прошли теплоходы с портретами фронтовиков и военачальников. На берегу эстафету принимали волгоградские автомобилисты. В таком новом формате в Волгограде в этом году прошла акция «Бессмертный полк».





На нижней террасе Центральной набережной 9 мая развернулись интерактивные площадки. Волгоградцы и гости города смогли примерить современное обмундирование, а также увидеть технику времен ВОВ. К тысячам горожан присоединился днем губернатор Андрей Бочаров. Сотни жителей и гости города-героя также стали зрителями авиагонок над акваторией Волги и показательных выступлений, завершивших соревнования.





Праздничные салют и фейерверки отгремели в Волгограде по окончании гала-концерта с участием Александра Маршала на нижней террасе Центральной набережной и последнего в этом году показа «Света Великой Победы» на Мамаевом кургане.

Фото: Алексей Костяков, Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»