Тысячи горожан посетили интерактивные площадки на набережной Волгограда





Тысячи жителей Волгограда сегодня, 9 мая, на Центральной набережной посетили интерактивные площадки празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», на нижней террасе волгоградцы и гости города-героя могут ознакомиться с образцами оружия и военной техники.









Как и анонсировали ранее в мэрии Волгограда, на террасе с 11.00 работает аллея живых скульптур. Несмотря на промозглый ветер, молодые люди в образах сталинградских детей уже пять часов стоят неподвижно на постаментах.













Вместе с тысячами жителей и гостей города-героя посетил интерактивные площадки и губернатор Андрей Бочаров. Глава региона посмотрел выступления пилотов над акваторией Волги, пообщался с жителями и гостями региона. Некоторые волгоградцы сделали с Андреем Бочаровым памятные фото.









Добавим, что интерактивные площадки продолжат работу на набережной Волгограда до конца этого дня. В 18.30 на нижней террасе Центральной набережной стартует гала-концерт. После выступления Александра Маршала – в 22.00 – в центре города прогремит артиллерийский салют.





Напомним, что вечером жители Волгограда и гости города снова могут увидеть видеоинсталляцию на мемориале «Бронекатер БК-31» и аудиовизуальную композицию «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Расписание сеансов и программу этого дня смотрите в специальном материале «Высоты 102».

















Фото: администрация Волгоградской области, Алексей Костяков / ИА «Высота 102»