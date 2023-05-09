Общество

Над акваторией Волги пилоты сразились за кубок Великой Победы

Общество 09.05.2023 18:33
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09.05.2023 18:33


Собравшиеся на Центральной набережной волгоградцы, отмечающие 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, с нетерпением сегодня, 9 мая, ждали старта авиагонок над акваторией Волги. Как сообщает ИА «Высота 102», Всероссийские соревнования на кубок Великой Победы перенесли на час по неизвестным причинам. 



— В 14.00 самолеты взмыли в небо. Сначала между собой соревновались летчики. Люди стояли у самой набережной. Ветер был жуткий. Некоторые смогли выдержать лишь 5-10 минут авиашоу, а потом уходили греться. В целом, людей было меньше, чем в прошлом году, но погоде, как говорится, не прикажешь, — сообщает с места событий корреспондент  информагентства. 

Напомним, что за титул обладателя кубка Великой Победы сражаются пилоты проекта «Русские авиационные гонки», представляющие Москву, Подмосковье, Калужскую и Тульскую области. Организаторы уточнили, что соревнования пройдут в классе «Реактивные самолеты» (Л-29) по правилам самолетного спорта. 

Ранее пилоты пролетели на предельно малых высотах над площадью Павших борцов над участниками и зрителями парада. После соревнований летчиков, как уточнил корреспондент «Высоты 102», в 17.00 стартуют показательные групповые выступления. 

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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