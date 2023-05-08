Под Волгоградом трактор переехал ремонтирующего его мужчину

Происшествия 08.05.2023 15:05
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08.05.2023 15:05
Тяжелые ранения от наезда колесного трактора в Волгоградской области получил 55-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, несчастный случай произошел в Иловлинском районе в 3 км от хутора Краснодонский.
- По предварительной информации, пострадавший ремонтировал стартер трактора Т-40М и угодил под его колеса. Трактор завелся и самопроизвольно поехал вперед, наехав на ремонтника, - рассказал собеседник агентства.
Известно, что мужчину с множественными переломами госпитализировали в Иловлинскую ЦРБ. Происшествие случилось 7 мая.
- Пострадавший доставлен в ГБ СМП №25 в Волгограде. Состояние тяжелое, - уточнили ИА «Высота 102» сегодня в облздраве.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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