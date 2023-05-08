Происшествия

Под Волгоградом трактор переехал ремонтирующего его мужчину

Происшествия 08.05.2023 15:05
0
08.05.2023 15:05


Тяжелые ранения от наезда колесного трактора в Волгоградской области получил 55-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, несчастный случай произошел в Иловлинском районе в 3 км от хутора Краснодонский.
- По предварительной информации, пострадавший ремонтировал стартер трактора Т-40М и угодил под его колеса. Трактор завелся и самопроизвольно поехал вперед, наехав на ремонтника, - рассказал собеседник агентства.
Известно, что мужчину с множественными переломами госпитализировали в Иловлинскую ЦРБ. Происшествие случилось 7 мая.
- Пострадавший доставлен в ГБ СМП №25 в Волгограде. Состояние тяжелое, - уточнили ИА «Высота 102» сегодня в облздраве.
Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.05.2023 13:35
Происшествия 08.05.2023 13:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.05.2023 09:50
Происшествия 08.05.2023 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.05.2023 09:17
Происшествия 08.05.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2023 21:50
Происшествия 06.05.2023 21:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2023 14:47
Происшествия 06.05.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2023 14:29
Происшествия 06.05.2023 14:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2023 12:53
Происшествия 06.05.2023 12:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2023 11:03
Происшествия 06.05.2023 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2023 09:53
Происшествия 06.05.2023 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2023 16:58
Происшествия 05.05.2023 16:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2023 15:03
Происшествия 05.05.2023 15:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2023 14:29
Происшествия 05.05.2023 14:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2023 13:58
Происшествия 05.05.2023 13:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2023 11:35
Происшествия 05.05.2023 11:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2023 10:18
Происшествия 05.05.2023 10:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:05
Под Волгоградом трактор переехал ремонтирующего его мужчинуСмотреть фотографии
14:14
Бочаров передал Звезду Героя России родным Максима АплеталинаСмотреть фотографии
13:35
Скончалась пострадавшая в жестком ДТП с переворотом в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:07
У Вечного огня в Волгограде почтили память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
12:34
Выстрелы из дивизионных пушек ЗИС-3 прозвучали на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:56
Росгвардия разъяснила волгоградцам правила ношения георгиевских ленточекСмотреть фотографии
11:10
«Спасибо вам за то, что вы есть»: Бочаров поздравил фронтовиков с Днем ПобедыСмотреть фотографии
10:20
Волгоградские врачи борются за жизнь сбитой автомобилем женщиныСмотреть фотографии
09:50
Видео: в Волгограде женщину перевернуло в воздухе после наезда легковушкиСмотреть фотографии
09:17
Лучше пешком: в центре Волгограда ограничено движение транспортаСмотреть фотографии
08:52
Поиски 20-летнего боксера продолжаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:13
Победные выходные: куда пойти и что посмотреть в Волгограде 8 маяСмотреть фотографии
00:20
Вопреки холоду и дождю: сотни зрителей пришли в Волгограде на «Свет Великой Победы»Смотреть фотографииCмотреть видео
22:19
«Надписи на русском»: в Волгограде магазины ушедших из РФ брендов приняли первых посетителейСмотреть фотографии
21:00
Волгоградцы увидят первый показ «Света Великой Победы»Смотреть фотографии
20:10
«Юля ему сразу понравилась»: мобилизованный волгоградец приехал из зоны СВО, чтобы увидеть новорожденную дочьСмотреть фотографии
18:57
В восьми районах Волгограда после 9 мая отключат горячую водуСмотреть фотографии
18:18
«Поехал добровольцем»: на Украине погиб боец отряда «Бессмертный Сталинград» Владимир МосиенкоСмотреть фотографии
17:06
В Волгограде на концерте 9 мая выступит Александр МаршалСмотреть фотографии
16:34
«Победа на родине победы»: волгоградский «Ротор» обыграл «Биолог-Новокубанск» со счетом 3:0Смотреть фотографии
16:15
«Всю жизнь будете маяться»: верят ли волгоградцы в свадебные приметыСмотреть фотографии
15:28
Чеканя шаг: в Волгограде прошла генеральная репетиция парада ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
Профессор волгоградского института культуры Александр Тютрюмов скончался в ПетербургеСмотреть фотографии
13:13
«Побило рассаду и парники»: дачник снял на видео майский град в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:46
«Перезарядили батарейки»: гандболисты волгоградского «Каустика» дважды обыграли белгородцевСмотреть фотографии
11:50
Семье погибшего на Украине волгоградца Олега Михайличенко передали орден МужестваСмотреть фотографии
10:24
Последние штрихи. В Волгограде заканчивают монтаж трибуны для парадаСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде и Волжском ищут сбежавшего четвертый раз 16-летнего подросткаСмотреть фотографии
08:37
Начали с утра: в Волгограде перекрыли центральные улицыСмотреть фотографии
07:59
Какая погода ожидает Волгоград и область на 9 маяСмотреть фотографии
 