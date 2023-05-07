Общество

«Побило рассаду и парники»: дачник снял на видео майский град в Волгоградской области

Общество 07.05.2023 13:13
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07.05.2023 13:13


Житель Волгограда Михаил Иванов накануне снял на видео без преувеличения разрушительный майский град у себя на даче в Городищенском районе. Со слов мужчины, ледяные шарики побили рассаду и парники. 


— С утра приехали на дачу, раскрыли рассаду, все полили, удобрили и тут начался такой дождь мощный. Зарядил минут на 20. Хотя сервис «Яндекс.Погода» показывал, что в ближайшие два часа дождя не будет, — рассказал ИА «Высота 102» Михаил. — Рассаду побило, у соседей парники пострадали. Выпало, судя по тачке около семи сантиметров воды за 20 минут. 


Михаил уточняет, что дача у него находится в СНТ «Нефтяник». Дождь с градом застал его врасплох где-то в районе 14.00. 


Ранее журналисты информагентства сообщали, что в северной части Волгограда выпал град. Осадки в виде ледяных шариков зафиксировали жители Тракторозаводского района. 

По прогнозу синоптиков, в Волгоградской области в ближайшие дни температура упадет до ноля градусов, усилится ветер, а местами пройдут дожди.

Фото и видео: Михаил Иванов 

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