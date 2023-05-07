Житель Волгограда Михаил Иванов накануне снял на видео без преувеличения разрушительный майский град у себя на даче в Городищенском районе. Со слов мужчины, ледяные шарики побили рассаду и парники.





— С утра приехали на дачу, раскрыли рассаду, все полили, удобрили и тут начался такой дождь мощный. Зарядил минут на 20. Хотя сервис «Яндекс.Погода» показывал, что в ближайшие два часа дождя не будет, — рассказал ИА «Высота 102» Михаил. — Рассаду побило, у соседей парники пострадали. Выпало, судя по тачке около семи сантиметров воды за 20 минут.





Михаил уточняет, что дача у него находится в СНТ «Нефтяник». Дождь с градом застал его врасплох где-то в районе 14.00.





Ранее журналисты информагентства сообщали, что в северной части Волгограда выпал град. Осадки в виде ледяных шариков зафиксировали жители Тракторозаводского района.

По прогнозу синоптиков, в Волгоградской области в ближайшие дни температура упадет до ноля градусов, усилится ветер, а местами пройдут дожди.

Фото и видео: Михаил Иванов