Какая погода ожидает Волгоград и область на 9 мая

В Волгоградской области в ближайшие дни температура упадет до ноля градусов. Как сообщает ИА «Высота 102», усилится ветер, а местами пройдут дожди.

— В понедельник, 8 мая, по области местами возможны небольшие дожди с порывами северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Ночью +3...+8 °С, при прояснении температура опустится до ноля градусов, днем составит +10...+15 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Во вторник, 9 мая, в регионе без существенных осадков. Ветер северо-восточного направления с порывами до 15-20 м/с. В ночной период +3...+8 °С, при прояснении до 0 °С, после обеда воздух прогреется до +13...+18 °С.

В Волгограде, как сообщают прогнозисты, 8 мая в ночные и утренние часы пройдет кратковременный дождь. Днем осадки маловероятны. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ночью в областном центре +6...+8 °С, днем +11...+13 °С.

— 9 мая в городе-герое без существенных осадков. Ветер северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с. Ночью за окном +5...+7 °С, после обеда столбики термометров покажут днем +14...+16 °С.

Сегодня, 7 мая, в областной столице возможен небольшой дождь с северо-восточным ветром 7-12 м/с. Днем температура составит всего +13...+15 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»