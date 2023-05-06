На севере Волгограда 6 мая выпал град

По прогнозу синоптиков, дожди и грозы задержатся в регионе еще на два дня.
Общество 06.05.2023 20:51
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06.05.2023 20:51
По прогнозу синоптиков, дожди и грозы задержатся в регионе еще на два дня.
Сегодня на севере Волгограда выпал град. Как сообщают очевидцы в соцсетях, осадки в виде ледяных шариков зафиксировали жители Тракторозаводского района. Град принесла гроза, которая накрыла во второй половине дня Волгоград.А вот Волжский непогода обошла стороной. К вечеру здесь прошел лишь небольшой дождь.
По прогнозу синоптиков, дожди и грозы задержатся в регионе еще на два дня.
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