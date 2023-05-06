В Волгоградской области на 11% уменьшилось количество алкогольных расстройств





Министерство здравоохранения России рассматривает возможность введения новых ограничений на продажу алкоголя в стране, включая расширение запрета на продажу крепкого алкоголя с 20.00 до 11.00, а также увеличение минимального возраста лиц, которые могут приобрести алкоголь, с 18 до 21 года (при приобретении крепких напитков). Об этом проинформировали «РИА Новости» со ссылкой на отчет ведомства об итогах работы за прошлый год. Кроме того, в ведомстве рассматривался запрет рекламы крепкого алкоголя (больше 17,5 градуса), включающий ограничения на показ логотипов алкогольной продукции в выпускаемой видеопродукции. Министерство здравоохранения России рассматривает возможность введения новых ограничений на продажу алкоголя в стране, включая расширение запрета на продажу крепкого алкоголя с 20.00 до 11.00, а также увеличение минимального возраста лиц, которые могут приобрести алкоголь, с 18 до 21 года (при приобретении крепких напитков). Об этом проинформировали «РИА Новости» со ссылкой на отчет ведомства об итогах работы за прошлый год. Кроме того, в ведомстве рассматривался запрет рекламы крепкого алкоголя (больше 17,5 градуса), включающий ограничения на показ логотипов алкогольной продукции в выпускаемой видеопродукции.

Эту тему прокомментировала ИА "Высота 102" главный внештатный специалист комитета здравоохранения Волгоградской области врач психиатр-нарколог Лариса Бубнова.- Несомненно, предложенные меры являются своевременными и вполне обоснованными с учетом как разумной заботы о здоровье населения, так и продолжения антиалкогольной политики в России в рамках Национального проекта «Демография», уже приведшей к положительным результатам по сокращению потребления уровня спиртного в целом.А возрастная планка в 21 год продиктована физиологическими особенностями развития человека. Именно к этому возрасту окончательно формируются структуры и нейронные связи головного мозга. Совпадение периодов доформирования головного мозга и начала употребления алкоголя приводит к задержке интеллектуального и эмоционального развития, процессов мышления. К тому же недостаточно зрелый мозг несовершеннолетнего способствует быстрейшему сокращению сроков перехода от психической к физической алкогольной зависимости, - считает специалист.- Также следует отметить, что степень и тяжесть отравления алкогольсодержащей продукции в молодом возрасте зачастую более выражены и сопровождаются отрицательными последствиями со стороны всех органов и систем организма. Нельзя не брать во внимание и ранее зафиксированный опыт других стран, где понижение «алкогольного» возраста способствовало статистически подтвержденным снижением уровня успеваемости несовершеннолетних в образовательных учреждениях с последующим неизбежным отчислением, а раннее «разрешенное» начало употребление алкоголя - к «закреплению» привычки ежедневного пития в последующих возрастных периодах. Возрастал уровень подростковой агрессии, пьяного вождения, аварийных ситуаций на дорогах, суицидов.В завершении следует сказать, что данные инициативы никоим образом не являются нарушением прав совершеннолетних и не противоречат действующему федеральному законодательству и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны здоровья граждан, - уверена Лариса Бубнова. - По Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения безопасности государства в целом.На территории Волгоградской области показатель первичной заболеваемости алкогольными расстройствами в Волгоградской области в 2022 году уменьшился по сравнению с 2021 годом на 11,6%.