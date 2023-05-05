Общество

«Так и должно быть»: в Волгограде губернатор передал машины ветеранам боевых действий

Общество 05.05.2023 12:14
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05.05.2023 12:14

В Волгограде на нижней террасе набережной у экспозиции БК-31 ветеранам боевых действий передали ключи и документы от новеньких Lada Granta. Адаптированные под ручное управление модели отечественного автопрома получили участники чеченских кампаний, боевых действий в Афганистане и специальной военной операции. 


Волгоградец Владислав Фролов, получивший тяжелое ранение на Украине, перенес несколько операций и прошел непростую реабилитацию. За участие в СВО награжден орденом Мужества. 23-летний военный признается, что был приятно удивлен, когда его пригласили получить автомобиль. 


 Как мне объяснили, это подарок от губернатора, на уровне региона. На самом деле автомобиль очень хороший, свежий, – считает участник СВО. – Безусловно, это очень хорошая поддержка, внимание. Особенно, я думаю, тем людям, которые на колясках, у которых возможно меньше возможностей много заработать. У меня может быть еще ладно, я могу что-то сделать, приложить дополнительные усилия, но для некоторых такой автомобиль — просто жизненная необходимость. 


Майор Олег Дашин из Волгограда прошел Вторую чеченскую войну. В зоне боевых действий он попал под гусеницы танка. 

– Получил ранение в горах. Опустился туман, так получилось, что столкнулась броня с броней, я улетел под гусеницы танка, мне проехало по ногам, – вспоминает ветеран боевых действий. – В 2003 году по действовавшему тогда закону мне дали «Оку». На ней откатался семь лет и этот закон отменили. Машину пришлось продать. И вот сейчас снова стали выдавать автомобили. В любом случае внимание и вникание в проблемы ветеранов войн всегда радуют, тем более, учитывая непростую обстановку в стране. Приятно, что государство находит на все это деньги. За это спасибо. 

Олег Дашин признается, что уже осмотрел машину и будет ее потихоньку осваивать. Ветеран рассказал, что много близких знакомых сейчас находится в зоне СВО, и если бы не его ранение, то он уже был бы с ними на фронте. 

 То, что сейчас происходит на Украине, по масштабам проведения не сравнить с обеими чеченскими кампаниями. Фактически сейчас идет настоящая война. Не нами она развязана, деваться некуда и поэтому — только победа. 


Сегодня на площадке у БК-31 передали 18 автомобилей, оснащенных ручным управлением педалями акселератора, тормоза и сцепления. Еще одну машину передадут участнику боевых действий, который сегодня не смог приехать. При содействии официального дилера организован инструктаж, оформление необходимых документов и консультирование по возникающим вопросам. Губернатор лично пообщался с ветеранами боевых действий и ответил на волнующие их вопросы. 


 Это знаковое решение для Волгоградской области. Это справедливо, и так должно быть: люди, которые принимают участие в защите Родины, должны быть всем обеспечены. И мы со своей стороны должны все для этого делать. Обеспечение автотранспортом людей, которые имеют трудности с передвижением, – важная задача. Решать ее нужно на уровне государства. И, уверен, такое решение будет принято, но нам ждать не хотелось. С учетом задач, которые перед нами поставил президент по поддержке семей военнослужащих, мы приняли решение по обеспечению спецавтотранспортом тех, кто может им управлять. Мы не делим участников СВО и участников боевых действий в других точках. Поэтому принимаем и распространяем меры поддержки на всех, – Андрей Бочаров подчеркнул, что решение по обеспечению спецтранспортом в регионе принято впервые, но это не будет разовой акцией – для этого сформирована законодательная база, определяются средства в бюджете. – И нужно, чтобы это было всегда. Это и по жизни, и по совести, и по закону правильно. Мы понимаем, что задач у нас много. А вам спасибо, что не пали духом, что продолжаете выполнять задачи — на вашем примере воспитывается молодежь.


Передача на безвозмездной основе легковых автомобилей стала первым шагом в работе открывшегося сегодня областного центра поддержки. Машины закуплены на средства областной казны в рамках подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов». 

К слову, уже сегодня получившие новенькие машины участники боевых действий присоединились к акции «Бессмертный полк» в новом формате «автополка» — разместив на стеклах и дверях автомобилей портреты дедов и прадедов.


Напомним, закупка спецмашин — часть мер поддержки участников боевых действий, расширенных согласно поставленным губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым задачам. В регионе действуют механизмы поддержки по 30 направлениям. 

Глава региона анонсировал начало работ по созданию на территории Волгоградской области центра поддержки семьи участников боевых действий, в том числе участников спецоперации, и детей с ограниченными возможностями здоровья. В нем будут оказывать комплексную помощь по сопровождению, решению различных проблем. Будет доступна медицинская и социальная реабилитация, санаторно-курортное лечение.











Фото: Алексей Костяков  ИА «Высота 102» 

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