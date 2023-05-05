Общество

Губернатор Бочаров посетил открывшийся 5 мая центр поддержки участников СВО

Общество 05.05.2023 09:18
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05.05.2023 09:18


В Волгоградской области 5 мая открыли единый центр поддержки участников СВО и их семей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, утром в пятницу новое учреждение посетил губернатор Андрей Бочаров. Оказывать помощь волгоградцам будут в Краснооктябрьском районе Волгограда на ул. Таращанцев, 1А. 

По информации обладмина, Центр поддержки с этого дня станет своего рода связующим звеном между различными соцорганизациями и ведомствами.

– Работа данного Центра позволит существенно упростить механизмы оказания комплекса мер поддержки призванным в рамках частичной мобилизации, служащим по контракту, добровольцам, членам их семей, – сообщают в администрации региона. – Здесь будут оказывать комплексное содействие в поиске работы, получении дополнительного образования, психологическую и юридическую помощь.

В районах Волгоградской области за каждой семьей, член которой принимает участие в СВО, закреплен куратор. Его задачи – выявлять потребности всех членов семей – и детей, и взрослых, помогать в решении возникающих вопросов и содействовать в получении мер поддержки.


В здании на ул. Таращанцев, 1А участники СВО и члены их семей смогут получить консультации и помощь сотрудников центра занятости, бюро МСЭ, Фонда социального страхования, МФЦ, соцзащиты. 

В центре также оборудованы контакт-центр для оперативной отработки поступающих по номеру «горячей линии» звонков (73-02-33), детская игровая, комната психологической разгрузки, арт-терапии, группы психологической помощи, адресного сопровождения, пункт демонстрации и подбора технических средств реабилитации, отделение психологической помощи, пространство для отдыха и общения, конференц-зал для проведения обучающих семинаров, тренингов и т.д.

Фото: администрация Волгоградской области 

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