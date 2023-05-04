Расследования

МВД: председатель КПК в Волгограде задержан за махинации с маткапиталом

Расследования 04.05.2023 14:56
0
04.05.2023 14:56




В Волгограде задержан председатель кредитно-потребительского кооператива с сообщниками по подозрению в многомиллионном мошенничестве при получении средств материнского капитала и других выплат. Как сообщила  официальный представитель МВД России Ирина Волк, деятельность преступной группы, организатором которой, по данным следствия, является председатель волгоградского филиала потребительского кооператива, пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Волгоградской области.

-  Злоумышленники подыскивали женщин, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала или выплат, которые предусмотрены при рождении третьего ребенка и последующих детей. Они убеждали матерей оформить в кредитно-потребительском кооперативе фиктивные займы на покупку земельных участков под строительство жилых домов. При этом один и тот же участок мог быть использован в противоправных целях несколько раз, - рассказала Волк. 

После этого сообщники предоставляли в государственные органы фиктивные документы, на основании которых получали выплаты. При этом женщинам отдавали лишь небольшой процент от полученной суммы, присваивая себе большую часть незаконно оформленных субсидий. Таким образом злоумышленники похитили свыше 50 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Всего задержаны девять подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор группы. Двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим – запрет определенных действий, с остальных взято обязательство о явке. В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства, банковские карты, документы, черновые записи и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение.

По сведениям  информагентства, в уголовном деле фигурирует волгоградский филиал КПК «СоюзГарант», офис которого находится на проспекте Университетский в Волгограде. Реклама на страничке потребительского кооператива в соцсети обещает клиентам услуги по «законной реализации материнского капитала». Главой волгоградского филиала является Марат Абрашитов. По данным системы СПАРК, головной офис этого КПК находится в Брянске. 
Фото и видео МВД России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.05.2023 16:08
Расследования 04.05.2023 16:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 14:35
Расследования 04.05.2023 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 13:59
Расследования 04.05.2023 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 11:17
Расследования 04.05.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 08:32
Расследования 04.05.2023 08:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.05.2023 21:25
Расследования 03.05.2023 21:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.05.2023 18:26
Расследования 03.05.2023 18:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.05.2023 16:07
Расследования 03.05.2023 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.05.2023 11:42
Расследования 03.05.2023 11:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.05.2023 11:03
Расследования 03.05.2023 11:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.05.2023 10:39
Расследования 03.05.2023 10:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.05.2023 06:30
Расследования 03.05.2023 06:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.05.2023 19:22
Расследования 02.05.2023 19:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.05.2023 19:13
Расследования 02.05.2023 19:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.05.2023 16:46
Расследования 02.05.2023 16:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:24
ЧП парализовало работу мусоросортировочного комплекса под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
ВТЗ продемонстрировал достижения в области охраны труда и промышленной безопасностиСмотреть фотографии
16:41
Гидрометцентр РФ: на Волгоградскую область надвигаются сильные дожди с грозамиСмотреть фотографии
16:08
Бухгалтер Иловлинской ЦРБ присвоила 2,3 млн рублей стимулирующих выплатСмотреть фотографии
15:49
«Будет "Ахмат" из Чечни»: в Волгограде пройдет турнир по панкратиону памяти Героя России Алексея НагинаСмотреть фотографии
15:40
В облкомтруде заявили о росте средней зарплаты в Волгоградской области в 2023 годуСмотреть фотографии
15:06
Волгоградка через прокуратуру вернула деньги за два дня без водыСмотреть фотографии
14:56
МВД: председатель КПК в Волгограде задержан за махинации с маткапиталомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
В Саратове ФСБ задержала сотрудницу ГБУ «Волгоградавтодор» за дачу взяткиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
В центре Волгограда 7 и 8 мая перекроют движение из-за легкоатлетического пробегаСмотреть фотографии
14:21
Банк Уралсиб расширил географию дистанционного обслуживания малого бизнесаСмотреть фотографии
14:03
«Стена Памяти» и видеолента: в Волгоградской области «Бессмертный полк» пройдет в новых форматахСмотреть фотографии
13:59
Волгоградский облсуд отменил оправдательный приговор присяжных за убийство женщиныСмотреть фотографии
13:36
Как снимали сериал «Балет» в Михайловском театре — в коротком видео от создателейСмотреть фотографии
13:15
«Чтобы от вас шло тепло»: в лицее № 5 Волгограда провели линейку, посвященную ПобедеСмотреть фотографии
13:14
Волгоградца средь бела дня ударили по голове и отобрали рюкзакСмотреть фотографии
12:53
Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась за месяц на 1704 рубляСмотреть фотографии
12:51
Границы цифровых свобод пытаются найти во всем миреСмотреть фотографии
12:33
У Морозкино под Волгоградом очистили загаженный отходами лесСмотреть фотографии
12:27
Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 разаСмотреть фотографии
12:13
«Полиция ехала на вызов»: три человека пострадали в ДТП с патрульной машиной в МихайловкеСмотреть фотографии
11:17
В Волгоградской области каратист убил с трех ударов своего братаСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде 9 мая пустят дополнительную электричкуСмотреть фотографии
11:04
Волгоградцы стали чаще болеть простудами и гриппом АСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде четвертые сутки разыскивают 23-летнюю девушку с красным рюкзакомСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом 9 мая пройдет автопробег «Бессмертный полк»Смотреть фотографии
08:32
Полиция Еревана отпустила волгоградского подростка-террориста после задержанияСмотреть фотографии
08:11
Депутаты Волжской гордумы разрешат себе скрыть доходы от избирателейСмотреть фотографии
21:47
Плетущие маскировочные сети волгоградки встретились с бойцами СВОСмотреть фотографии
21:25
На Мамаев курган для «Света Великой Победы» завезут 20 тонн металлаСмотреть фотографии
 