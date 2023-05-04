Расследования 04.05.2023 14:56
0
04.05.2023 14:56
В Волгограде задержан председатель кредитно-потребительского кооператива с сообщниками по подозрению в многомиллионном мошенничестве при получении средств материнского капитала и других выплат. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, деятельность преступной группы, организатором которой, по данным следствия, является председатель волгоградского филиала потребительского кооператива, пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Волгоградской области.
- Злоумышленники подыскивали женщин, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала или выплат, которые предусмотрены при рождении третьего ребенка и последующих детей. Они убеждали матерей оформить в кредитно-потребительском кооперативе фиктивные займы на покупку земельных участков под строительство жилых домов. При этом один и тот же участок мог быть использован в противоправных целях несколько раз, - рассказала Волк.
После этого сообщники предоставляли в государственные органы фиктивные документы, на основании которых получали выплаты. При этом женщинам отдавали лишь небольшой процент от полученной суммы, присваивая себе большую часть незаконно оформленных субсидий. Таким образом злоумышленники похитили свыше 50 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.
Всего задержаны девять подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор группы. Двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим – запрет определенных действий, с остальных взято обязательство о явке. В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства, банковские карты, документы, черновые записи и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение.
По сведениям информагентства, в уголовном деле фигурирует волгоградский филиал КПК «СоюзГарант», офис которого находится на проспекте Университетский в Волгограде. Реклама на страничке потребительского кооператива в соцсети обещает клиентам услуги по «законной реализации материнского капитала». Главой волгоградского филиала является Марат Абрашитов. По данным системы СПАРК, головной офис этого КПК находится в Брянске.
Фото и видео МВД России
Бухгалтер Иловлинской ЦРБ присвоила 2,3 млн рублей стимулирующих выплат04.05.2023 16:08
Расследования 04.05.2023 16:08
В Саратове ФСБ задержала сотрудницу ГБУ «Волгоградавтодор» за дачу взятки04.05.2023 14:35
Расследования 04.05.2023 14:35
Волгоградский облсуд отменил оправдательный приговор присяжных за убийство женщины04.05.2023 13:59
Расследования 04.05.2023 13:59
В Волгоградской области каратист убил с трех ударов своего брата04.05.2023 11:17
Расследования 04.05.2023 11:17
Полиция Еревана отпустила волгоградского подростка-террориста после задержания04.05.2023 08:32
Расследования 04.05.2023 08:32
На Мамаев курган для «Света Великой Победы» завезут 20 тонн металла03.05.2023 21:25
Расследования 03.05.2023 21:25
Зарезавшего экс-любовницу волгоградца поместили в СИЗО до 2 июля03.05.2023 18:26
Расследования 03.05.2023 18:26
Отца-одиночку в Волгоградской области обвиняют в корыстной опеке03.05.2023 16:07
Расследования 03.05.2023 16:07
«Опасность ему была по душе»: супруга найденного мертвым Романа Серенко опознала его по татуировке03.05.2023 11:42
Расследования 03.05.2023 11:42
Судимые за убийство рецидивисты задержаны за ночной разбой под Волгоградом03.05.2023 11:03
Расследования 03.05.2023 11:03
Закаленные холодом волгоградцы стали реже болеть ОРВИ и ковидом03.05.2023 10:39
Расследования 03.05.2023 10:39
В Волгоградской области найден мертвым пропавший 18 марта житель Котово Роман Серенко03.05.2023 06:30
Расследования 03.05.2023 06:30
В Волгоградской области нашли виновного в массовой гибели лисиц, кабана и косули02.05.2023 19:22
Расследования 02.05.2023 19:22
Специалисты посоветовали волгоградцам выезжать на природу с постельным бельем02.05.2023 19:13
Расследования 02.05.2023 19:13
В Волгограде осуждены серийные угонщики Kia Rio и Hyundai Solaris02.05.2023 16:46
Расследования 02.05.2023 16:46