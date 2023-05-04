









В Волгограде задержан председатель кредитно-потребительского кооператива с сообщниками по подозрению в многомиллионном мошенничестве при получении средств материнского капитала и других выплат. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, деятельность преступной группы, организатором которой, по данным следствия, является председатель волгоградского филиала потребительского кооператива, пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Волгоградской области.





- Злоумышленники подыскивали женщин, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала или выплат, которые предусмотрены при рождении третьего ребенка и последующих детей. Они убеждали матерей оформить в кредитно-потребительском кооперативе фиктивные займы на покупку земельных участков под строительство жилых домов. При этом один и тот же участок мог быть использован в противоправных целях несколько раз, - рассказала Волк.





После этого сообщники предоставляли в государственные органы фиктивные документы, на основании которых получали выплаты. При этом женщинам отдавали лишь небольшой процент от полученной суммы, присваивая себе большую часть незаконно оформленных субсидий. Таким образом злоумышленники похитили свыше 50 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.





Всего задержаны девять подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор группы. Двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим – запрет определенных действий, с остальных взято обязательство о явке. В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства, банковские карты, документы, черновые записи и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение.





По сведениям информагентства, в уголовном деле фигурирует волгоградский филиал КПК «СоюзГарант», офис которого находится на проспекте Университетский в Волгограде. Реклама на страничке потребительского кооператива в соцсети обещает клиентам услуги по «законной реализации материнского капитала». Главой волгоградского филиала является Марат Абрашитов. По данным системы СПАРК, головной офис этого КПК находится в Брянске.

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