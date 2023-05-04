Расследования

Волгоградский облсуд отменил оправдательный приговор присяжных за убийство женщины

Расследования 04.05.2023 13:59
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04.05.2023 13:59


Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор Красноармейского районного суда, постановленный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, присяжные рассматривали обстоятельства убийства, которое произошло 27 апреля 2018 года. Подсудимым был  мужчина, которого следствие обвиняло в том, что он во время совместной пьянки ударил ножом свою знакомую, впоследствии скончавшейся от ранения. 
Красноармейский районный суд оправдал мужчина в связи с вынесением в отношении него коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта. Однако оправдательный приговор суда был обжалован стороной обвинения. Представитель государственного обвинения указывал на нарушение принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, ссылаясь на то, что стороной защиты было оказано незаконное воздействие на присяжных заседателей, что повлияло на их мнение. Суд апелляционной инстанции нашел подтвердившимися доводы апелляционного представления, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Обвиняемый был заключен под стражу в зале суда.

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