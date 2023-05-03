Общество

Сбежавшего из РФ волгоградского подростка-террориста задержали в Армении

Общество 03.05.2023 19:17
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03.05.2023 19:17


Правоохранительными органами Армении задержан несовершеннолетний подросток из Волгограда, который вместе с семьей сбежал из России. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Южный окружной военный суд Ростова признал школьника виновным в подготовке теракта и постановил применить принудительные меры медицинского характера. 

Информацию о задержании подростка подтвердил собственный источник информагентства в силовых структурах. Напомним, что несовершеннолетний покинул пределы РФ в начале марта этого года после того, как Апелляционный военный суд отказал в удовлетворении жалобы на приговор

Защита подростка настаивала, что все обвинения в подготовке теракта безосновательны, а следствие так и не удосужилось представить конкретных доказательств совершения преступления. 

Напомним, что, по версии следствия, школьника из Тракторозаводского района Волгограда задержали в июне 2020 года. Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области выяснили, что 14-летний учащийся одной из местных школ готовил дома самодельные взрывные устройства и «Коктейли Молотова», чтобы напасть на учебное заведение. 

Сам задержанный утверждал, что, весь найденный у него в квартире при обыске арсенал — СВУ, металлические поражающие элементы и 18 бутылок с зажигательной смесью — всего лишь хранились для эксперимента. Подросток хотел взорвать все это на пустыре.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области  

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