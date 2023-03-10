







Несовершеннолетний школьник, приговоренный к принудительному лечению за подготовку теракта в волгоградской школе, сбежал с семьей из России. Информация об этом, как передает ИА «Высота 102», появилась сегодня, 10 марта, в Telegram-каналах.

Собственный источник информагентства подтвердил данный факт, однако пока точно неизвестно, в какой стране находится подросток.

Напомним, что в январе этого года Апелляционный военный суд в Московской области рассмотрел апелляционную жалобу на приговор школьнику. Защита подростка настаивала на том, что обвинения в подготовке теракта безосновательны, а следствие так и не представило конкретных доказательств совершения преступления. Однако приговор был оставлен без изменения

Напомним, подросток из Тракторозаводского района Волгограда был задержан в июне 2020 года. Тогда сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области стало известно о том, что 14-летний школьник по месту своего жительства изготавливает самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые «Коктейли Молотова». В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для их изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью.

Сам подросток утверждал, что он хотел всего лишь позабавиться, взорвав «бомбочки» в балках и на пустырях в Волгограде. Однако следствие настаивало, что целью школьника являлось нападение на учебное заведение, а своими жертвами несовершеннолетний выбрал сотрудника школы и одного из учеников, с которыми у него был конфликт. Не исключалось, что мишенью юноши могли стать и другие лица.

При расследовании дела волгоградского школьнику не раз изменяли меру пресечения, то помещая его в СИЗО, то отпуская под домашний арест, то помещая несовершеннолетнего в психдиспансеры Волгоградской и Ростовской областей.



