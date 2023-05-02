Политика 02.05.2023 15:00
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02.05.2023 15:00
Участие в предварительном голосовании «Единой России» примут более 200 человек, которые хотят стать кандидатами от партии на предстоящих в этом году выборах депутатов гордумы Волгограда. Как сообщили в пресс-службе «ЕР», такое количество претендентов заявилось в обозначенный для выдвижения срок. В среднем на одно место претендуют до 6 человек. Около половины претендентов - это молодые люди, в основном студенты, волонтеры и представители общественности в возрасте до 35 лет. Заявились на праймериз и действующие депутаты городской думы Волгограда, которые хотят переизбраться от партии на следующий срок работы городского представительного собрания. Есть среди претендентов в кандидаты врачи, педагоги и работники культуры.
- Мы видим заинтересованность и вовлеченность социально активной молодежи, которая не боится открыто выступать с инициативами и предложениями, рассказывать о своей добровольческой деятельности, предлагать варианты решения проблемных вопросов, - сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков. - Серьезную активность проявили и представители женского движения – более 40% от общего числа кандидатов – женщины.
Предварительное голосование «ЕР» по отбору кандидатов в депутаты гордумы Волгограда, состоится в конце мая. Выборы пройдут в сентябре текущего года в единый день голосования. Всего предстоит избрать 36 депутатов гордумы Волгограда. Крупные избирательные кампании по выборам депутатов городских дум в этом году также пройдут в Волжском и Камышине.
Фото пресс-службы реготделения «ЕР»
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