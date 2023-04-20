Общество

На Украине погиб 31-летний мобилизованный из Волгоградской области Андрей Кизин

Общество 20.04.2023 17:13
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20.04.2023 17:13


В Волгоградской области завтра, 21 апреля, проводят в последний путь погибшего в спецоперации мобилизованного рядового Андрея Кизина. Как сообщает ИА «Высота 102», похороны пройдут в Камышине. 

Информацию о гибели бойца официально подтвердили в военном комиссариате Камышина и Камышинского района Волгоградской области. 

Известно, что нашего земляка призвали по частичной мобилизации осенью прошлого года. В зоне боевых действий он был ротным фельдшером — спасал и эвакуировал раненных бойцов. До призыва на военную службу работал санитаром. У погибшего осталась супруга и двое сыновей. 

Прощание с военнослужащим пройдет в Камышине по адресу: улица Театральная, 1, четвертый подъезд.  

Фото и коллаж: Екатерина Кизина/vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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