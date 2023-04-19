







В Волгоградской области 4,5 тысячи налогоплательщиков приняли участие в вебинарах по вопросам единого налогового счета (ЕНС). Как сообщили в УФНС России по региону, всего в рамках информационно-разъяснительной работы с начала года проведено 35 вебинаров по разъяснению механизмов работы с новой формой учета налогов, которая применяется в России с 1 января 2023 года.

В частности, рассматривались вопросы о сроках представления уведомлений об исчисленных суммах налогов. В УФНС напоминают, что уведомление об исчисленных суммах налогов необходимо представить не позднее 25 апреля 2023 года по НДФЛ, страховым взносам, имущественным налогам юридических лиц и упрощенной системе налогообложения по форме, утвержденной приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД -7-8-/1047@.

Ближайший вебинар пройдет 21 апреля в 11.00 на тему: «Уменьшение УСН и ПСН по сумму уплаченных страховых взносов».

По вопросам участия в вебинарах можно обращаться по телефону: (8442) 74-29-33.



