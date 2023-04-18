Происшествия

Дрон иностранца рухнул на крышу ж/д вокзала в Волгограде

Происшествия 18.04.2023 14:12
0
18.04.2023 14:12



На крышу железнодорожного вокзала в Волгограде упал квадракоптер, который запустил иностранец. В Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте факт данного происшествия подтвердили, отметив, что оно было зарегистрировано 17 апреля примерно в 16:00. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались.
Telegram-канал SHOT указывает, что владельца дрона быстро задержали. Им оказался иностранный студент из Йемена, обучающийся в медицинском университете. С ним работают силовики.
- На место приехали полицейские и обследовали рухнувший дрон. Выяснилось, что это квадрокоптер с камерой Mavic Air 2. Его запустил гражданин Йемена Аль-Саид — студент волгоградского медуниверситета. Он уверяет, что ни за кем не шпионил, а просто снимал достопримечательности города с коптера, но тот вышел из строя и приземлился на вокзал, - сообщает SHOT.
Напомним, что в Волгоградской области с 28 декабря 2022 года использование беспилотных воздушных судов запрещено. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
18.04.2023 14:40
Происшествия 18.04.2023 14:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2023 10:12
Происшествия 18.04.2023 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2023 10:02
Происшествия 18.04.2023 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.04.2023 11:55
Происшествия 17.04.2023 11:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.04.2023 10:53
Происшествия 17.04.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.04.2023 09:26
Происшествия 17.04.2023 09:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.04.2023 08:04
Происшествия 17.04.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2023 10:49
Происшествия 16.04.2023 10:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 20:20
Происшествия 15.04.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 13:50
Происшествия 15.04.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 11:37
Происшествия 15.04.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 10:23
Происшествия 15.04.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 08:52
Происшествия 15.04.2023 08:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2023 19:00
Происшествия 14.04.2023 19:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2023 16:57
Происшествия 14.04.2023 16:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:32
В Волгограде к домам многодетных проведут водопровод за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
15:29
Большинство жителей ЮФО готовы потратить на майские каникулы не более 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:29
Иммерсивный спектакль «Вертер» преодолеет барьеры сценыСмотреть фотографии
14:40
«Била и пила»: в Волжском мать-алкоголичка превратила жизнь двоих дочек в кошмарСмотреть фотографии
14:12
Дрон иностранца рухнул на крышу ж/д вокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом спустя 25 лет в смерти мужчины обвинили его дядюСмотреть фотографии
13:19
В Волгограде отменили шествие «Бессмертного полка» 9 МаяСмотреть фотографии
13:14
РУСАЛ и Красноярские Столбы летом организуют эколого-промышленную экспедицию для школьниковСмотреть фотографии
12:31
«Концессии водо- и теплоснабжения» в Волгограде переходят под госконтрольСмотреть фотографии
12:30
Микрофинансовую организацию наказали в Волгограде за психологическое давление на должникаСмотреть фотографии
12:29
Цех фасонного литья отметил свой 125-летний юбилейСмотреть фотографии
11:44
МЧС предупредило волгоградцев о затоплении дорог в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области простятся с погибшим мобилизованным Александром ЛобановымСмотреть фотографии
10:12
В ДТП с фургоном в Волгоградской области погиб мужчинаСмотреть фотографии
10:02
Стали известны подробности гибели бывшей волгоградской гандболистки Виктории ДивакСмотреть фотографии
09:10
«Не теряем надежды»: в Волгоградской области продолжатся поиски пропавшего 18 марта мужчиныСмотреть фотографии
07:58
В Волжском с 18 по 20 апреля отключат горячую водуСмотреть фотографии
21:23
В Волгограде и области прервется вещание ТВ и радиоСмотреть фотографии
21:19
РФС опубликовал программу ретро-матча «Победа» в Волгограде 1 маяСмотреть фотографии
20:38
«Всё равно годен!»: в Волгограде загремевшего в психушку добровольца отправляют недолеченным на СВОСмотреть фотографии
20:01
Природоохранная прокуратура ждет от волгоградцев сообщений о рубках и свалках в лесахСмотреть фотографии
19:51
Бывшая гандболистка «Динамо-Синары» Виктория Дивак трагически погибла в АстраханиСмотреть фотографии
19:34
Ближайшей ночью в Волгоградской области ожидаются заморозки до -4 градусовСмотреть фотографии
19:11
Депутаты Волгоградской облдумы обсудили итоги борьбы с коррупциейСмотреть фотографии
18:37
СК назвал обвиняемого в деле о гибели мужчины на стройке ЖК «Колизей»Смотреть фотографии
17:39
Волгоградская облдума назначит аудитора КСПСмотреть фотографии
17:33
Единственный город Волгоградской области продлил отопительный сезон до 21 апреляСмотреть фотографии
17:26
На Волжской ГЭС 17 апреля начался пик максимальных сбросовСмотреть фотографии
17:17
Память погибшего в СВО подполковника Максима Потемина увековечат в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:51
Туристический поезд ко Дню Победы отправится из Москвы в ВолгоградСмотреть фотографии
 