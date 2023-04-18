Дрон иностранца рухнул на крышу ж/д вокзала в Волгограде

Происшествия 18.04.2023 14:12
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18.04.2023 14:12
На крышу железнодорожного вокзала в Волгограде упал квадракоптер, который запустил иностранец. В Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте факт данного происшествия подтвердили, отметив, что оно было зарегистрировано 17 апреля примерно в 16:00. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались.
Telegram-канал SHOT указывает, что владельца дрона быстро задержали. Им оказался иностранный студент из Йемена, обучающийся в медицинском университете. С ним работают силовики.
- На место приехали полицейские и обследовали рухнувший дрон. Выяснилось, что это квадрокоптер с камерой Mavic Air 2. Его запустил гражданин Йемена Аль-Саид — студент волгоградского медуниверситета. Он уверяет, что ни за кем не шпионил, а просто снимал достопримечательности города с коптера, но тот вышел из строя и приземлился на вокзал, - сообщает SHOT.
Напомним, что в Волгоградской области с 28 декабря 2022 года использование беспилотных воздушных судов запрещено.
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